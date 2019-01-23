菲拟将刑事责任降至9岁‧民众议员反弹批极端不公 2016年杜特尔特当选菲律宾总统后，前国会盟友随即提出降低刑事责任年龄和重新实施死刑的法案。这与他铁腕打击犯罪活动的手段不谋而合。

（马尼拉23日路透电）菲律宾国会早前建议将刑事责任年龄从15岁降至9岁，获得总统杜特尔特的支持。此举引起国内反弹，除了活跃人士和儿童维权组织之外，一些众议员已加入反对行列，痛批此举“极端且不公平”。

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2016年杜特尔特当选菲律宾总统后，前国会盟友随即提出降低刑事责任年龄和重新实施死刑的法案。这与他铁腕打击犯罪活动的手段不谋而合。

一旦众议院表决通过后，该法案须获得参议院批准。由于大多数的参议员显得意兴阑珊，因此闯关不易。

一向与杜特尔特唱反调的参议员特里兰尼斯表示：“这（法案）是反家庭、反贫穷和不公平的。此外，它将催生无情和冷酷的社会。”

另一参议员洪提维洛斯表示，降低刑事责任年龄与菲律宾的国际责任背道而驰。她指出，以当前的趋势来看，许多国家都在调高刑事责任的年龄，而不是降低。

她在参议院听证会上说：“为甚么我们要倒退至低于最低限度、甚至低于最低限度？难道说这是一场突破底线的比赛吗？”

杜特尔特在竞选期间承诺，将致力于扫除犯罪、毒品和贪腐问题。

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应把焦点放在父母

参议员拉克松表示，9岁确实太小，但他支持降低刑事责任年龄。另一名参议员维拉纽瓦称，必须检讨上述法案，他并认为应把焦点着重于父母身上。

他补充：“一般而言，孩童的成熟和分辨能力因人而异。”

联合国儿童基金会（UNICEF）与救助儿童会等国际组织已对菲律宾欲降低刑事责任年龄表示关切。国内社运人士认为，应保护儿童免遭罪犯分子的伤害，而不是针对他们为被强迫做的事负责。

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不过众议院司法委员会主席列松澄清说，这项法案已被误解。他辩称，该法案主旨是感化误入歧途的孩童，非常“亲儿童”。