中国第2个基因编辑胎儿‧志愿者怀孕12周 贺建奎去年11月公开露面之后下落不明。广东省调查小组周一声称已经查明事件，归咎贺建奎“追逐个人名利”而违反国家明令禁止的基因编辑活动。原任南方科技大学副教授的贺建奎可能因此遭到法律严惩。

（中国‧北京23日综合电）声称创造了世界上第一个基因编辑婴儿的中国科学家贺建奎将移交公安机关，而与贺建奎有联络的美国斯坦福大学伦理学家赫尔巴特透露，第二个怀有基因编辑胚胎的志愿者目前怀孕12至14周。

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贺建奎去年11月公开露面之后下落不明。广东省调查小组周一声称已经查明事件，归咎贺建奎“追逐个人名利”而违反国家明令禁止的基因编辑活动。原任南方科技大学副教授的贺建奎可能因此遭到法律严惩。

官方媒体报道，初步调查后有两名志愿者怀孕，其中一名志愿者产下双胞胎“露露”、“娜娜”，另一名志愿者还在怀孕中。贺建奎去年11月在香港出席人类基因组编辑国际峰会上也透露，有第二位志愿者受孕，但其他细节不明。

贺建奎“受人员保护”

据赫尔巴特向法新社表示，根据他与与贺建奎的交谈，他得到的印象当时胚胎还很小，超音波照不到，只能用化学检测。他说：“所以（当时）可能只有4至6周大，而现在可能是12至14周大。”

赫尔巴特称，他原计划在香港的会议后参观贺建奎的实验室，两人在这过去的两年间曾数次会面。但在贺建奎的实验曝光后，贺建奎“受到安保人员保护”，两人未再见面，但每周都会通电邮和通电话。

基因编辑女婴事件发生2个月后，官方宣布对已出生婴儿和怀孕志愿者的处理方式，将做好医学观察和随访等工作。专家表示，对于已经出生的女婴，“最好的处理方式是永远不让两孩子知情”。

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业界讨论把孩子藏起

据报，业界讨论过，出一笔钱让这两个孩子的父母去到谁都不知道的地方重新生活，由相关部门追踪。

但中国科学院院士邵峰表示，邵峰说“这个非常非常难办”。

基因编辑的女婴将来还可能出现健康问题，就算没有，“这两个女孩将来能不能结婚？要结婚的话，生孩子就会遗传下来（经编辑基因）”，这个问题现在还没有答案。