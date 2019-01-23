何子孟：恐引起口角‧靠业者执行禁烟欠妥 马新咖啡茶业联合总会会长拿督何子孟希望政府以妥善的方式引导烟民戒烟，在禁烟方面勿藉咖啡店来制止烟民，否则有“借刀杀人”之嫌。

加帛咖啡酒餐商公会新届理事宣誓就职，由马新咖啡茶业联合总会会长何子孟（左起）、如楼区国会议员孙伟瑄及武吉戈兰区州议员傑菲森查密在旁监誓。（图：星洲日报）

（加帛23日讯）马新咖啡茶业联合总会会长拿督何子孟希望政府以妥善的方式引导烟民戒烟，在禁烟方面勿藉咖啡店来制止烟民，否则有“借刀杀人”之嫌。

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他昨晚在加帛咖啡酒餐商公会举行的42周年会庆暨新春联欢晚会及新届理事就职典礼上致词时指出，业者无权执法，若新禁烟令由业者执行，向烟民提出警告，恐会发生口角，甚至会出现业者或员工被打的事件，因此吁请当局对新禁烟令有明确的指示和阐明。

“今年7月1日开始，政府将严格执行新禁烟令，希望在这之前，当局会向业者发出明确的指示，使业者能遵照，毕竟制止吸烟行动是执法人员要做的，而非饮食业者该做的事情。”

可学日本设吸烟区

何子孟说，业者能做的只是张贴禁烟告示牌，希望新政府、卫生部正副部长了解业者的处境。无论如何，他欣慰的表示，房屋及地方政府部长祖莱达建议向东学习，即学习日本设置吸烟区，不但不影响非烟民，也能尊重烟民，这是双赢政策。

他称，我国23个地区被列为禁烟区，不但没有减少烟民，反而目前将近有500万烟民，其实引导烟民戒烟是一门学问，宣布禁烟区不能引导烟民戒烟。

他表示同意卫生部打造无烟的清洁环境，但要减少烟民人数，引导烟民戒烟才是上策。

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他指出，根据了解，2019年世界经济放缓，我国的运输和建筑业受到影响，唯服务业是国家经济增长火车头，服务业包括咖啡店，因此推出太多相关的条例，将成为经济发展障碍。