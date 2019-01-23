陈芳龙．小心驾驶，别害人害己！ 毒品、酒精和深夜快车，经常是重大车祸的元凶！

台湾知名的老演员孙越（1930-2018），晚年淡出演艺圈后，积极投入公益活动，并拍了很多感人的公益广告。

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有一段时间，台湾年轻人流连夜店饮酒作乐，夜深了也不回家，连电话也没一个，总令家人担心！

“夜深了，别让家人担心，赶快回家吧！”（夜深问题多，平安回家最好！）孙越的这一则电视广告，在当年引起很大的回响，一时间确实让许多年轻人，夜深了就听孙叔叔的话，早一点回家吧！

1月20日凌晨2时许的一则视频，令人触目惊心！夜深了，一部高速行驶的轿车，硬生生的将另一部以正常速度行驶的休旅车撞入槟城大桥的海底，20岁的年轻人梅匀鉼就这么离开人世了，这将会是他亲友一生的悲痛；连我们这些局外人，也觉得惋惜！

警方表示；撞人者是一位吸了大麻的印裔年轻人，看来又是毒品惹的祸。

槟城首长曹观友针对这起车祸，促请南北大道和第二大桥公司，加高大桥护栏，以免车祸时堕海的悲剧再次发生！这虽然是亡羊补牢，犹未晚也！但还是治标不治本，更重要的是驾驶人养成正确的驾驶观，开车前远离酒精、毒品！

毒品、酒精和深夜快车，经常是重大车祸的元凶！就以酒精（乙醇）来说吧，稍微过量，就会引人兴奋、激动、进而反应迟钝！我也是好两杯的人，也曾经酒后开车；反应迟钝不说，还会丧失速度的感觉，车速狂飙150公里，还老是觉得车走的慢，接下来F1赛车手的动作全部上演一遍。其实那是在“与死神拔河！”只是自己不晓得。如今，我已经奉行“喝酒不开车、开车不喝酒”多年了。

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毒品和大麻，我没试过，但吸食后的反应，应该会比酒精严重，出现幻觉、妄想、思维紊乱；如果这时候开车上路，自己不走黄泉路，也很可能引发车祸让别人送命！

大马对酒驾的罚则相对其他国家是较轻的，第一次酒驾被逮，大概是罚款了事；如果酒驾肇事，才会面临监禁及罚款。

在台湾，酒驾处罚就重多了，大概喝了一瓶啤酒开车上路，就会构成公共危险罪，准备坐2个月的牢，外加2000至12000令吉的罚款，若酒驾导致人于死，就准备吃上10年的牢饭，其他吊销驾照等等处罚也不在话下。

可能是大马人对毒驾、酒驾的车祸敏感度不高，所以每当夜深，路上车少时，反而是最危险的时刻。根据两年前统计数据，大马交通死亡人口比例为23.6:100000，大概一年近8000人死于车祸，其中很多是酒驾、毒驾造成的。相较于澳洲的车祸死亡人口4:100000、英国的14:100000、大马是高多了，东盟10国名列第一，也远超过世界平均值。其实正确的驾驶观念、人民平均素质、车子性能都与车祸有关系。在德国，高速公路不设速限，但每年车祸死亡人数6.8:100000，是大马的29%，原因不外是；其一是车子性能好，其二是有正确的驾驶观念，其三、驾照取得极为困难，从新手到取得驾照，需要经过半年的各类训练。在大马呢？驾驶人抢道、超速行驶、任意变化车道、后车紧贴前车、或者无照驾驶，甚至一向“奉公守法”来自邻国新加坡的驾驶人，在高速公路上也横行霸道，这能不出事吗？

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我的故乡小镇，很多中学生无照驾驶，或者骑车不戴安全帽；隔三差五，总会发生死亡车祸，十几岁的年轻生命就此打住！我曾经呼吁校方贯彻学生守法的观念，却引来少数家长的谩骂；只有无奈唏嘘！

快过年了，道路上肯定车多人多，驾驶时请尊重自己也尊重他人，别急着赶路，平安回家就好；慢几个时辰到家，总比永远回不了家好。新年了，朋友聚会也难免小酌几杯，醉了就千万别开车。“夜深了，别让家人担心，赶快回家吧！”，明天还有灿烂阳光等着你我！