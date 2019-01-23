副卫长：严谨研究测试‧放心孩童打疫苗 卫生部副部长李文材说，市面上所有疫苗皆经过严谨研究与测试，民众可放心接受；若孩童注射疫苗后出现严重症状，家长可直接与他联系。

（吉隆坡23日讯）卫生部副部长李文材说，市面上所有疫苗皆经过严谨研究与测试，民众可放心接受；若孩童注射疫苗后出现严重症状，家长可直接与他联系。

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他说，卫生部关注反对和拒绝让孩子注射疫苗的家长的担忧，包括担心注射疫苗后将引起严重的不良反应，然而该部有足够证据证明，疫苗可预防大部份疾病，如百日咳、麻疹和破伤风等。

98%人已注射疫苗

李文材今日出席同善医院心脏护理中心开幕仪式后说，“无可否认，一小部份人在注射疫苗后会出现发烧等短暂反应，但是整体来说，好处是大于风险的，这是普遍的共识。目前有超过98%的人已经注射疫苗，只有少过2%还未注射。”

他说，市面上所有疫苗经过有关单位批准之前，皆经过严谨调查，尤其是针对安全和有效性进行完善研究。

“据我所知，目前还未出现任何与疫苗相关的严重病例。如果证实出现严重并发症，则需要进行非常全面和严谨的调查。”

他说，病人被送进加护病房进行紧急治疗，有多种因素，未必和疫苗注射有关系。

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若孩子注射疫苗后出现严重不良反应，他欢迎孩童的父母向他提供详尽资料。