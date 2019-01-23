简陋肮脏 破烂淹水 . 弄山诊所 . 千疮百孔 （美里23日讯）弄山诊所位于峇南内陆地区，距离美里约需4小时30分的车程。单凭外观，你难以想像这是守护乡民健康的诊所，从外到内，不但简陋，还千疮百孔，而且医护人员每天都必须在恶劣的环境中为至少50名病患看诊。

峇南内陆弄山诊所设施破旧不堪，病房设施简陋，天花板明显破烂。

（美里23日讯）弄山诊所位于峇南内陆地区，距离美里约需4小时30分的车程。单凭外观，你难以想像这是守护乡民健康的诊所，从外到内，不但简陋，还千疮百孔，而且医护人员每天都必须在恶劣的环境中为至少50名病患看诊。

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埔奕区州议员陈长锋日前带领记者走访弄山诊所，若非亲自走访真的难以相信眼前所看到的一切。病房置放5张铺满尘埃的病床，沾满污渍的枕头，抬头一望更是破烂不堪的天花板。



由于每两个月才获提供600至700公升的柴油，医护人员平日尽量不启动发电机，每天在空间狭窄的房间办公，发电机只在发生紧急状况时启用。目前诊所共有4台发电机，其中2台则作为后备用途。



邻近乡区仅一医生



陈勇权是弄山和邻近乡区唯一的医生，其他乡区只有医疗助理负责看诊，因此他看诊的服务范围甚广。由于前往其他乡区需要3个小时车程，如果其中一间诊所有紧急事故，医疗助理只能透过电话向他谘询。



在弄山诊所后方辟有道路，去年3月4日因一场连续5个小时的豪雨引发闪电水患，弄山诊所被洪水袭击，储藏室、病房、产房、候诊室及妇孺室遭殃，办公桌也损坏。当时尽管发生闪电水患，但诊所操作依旧。

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目前弄山诊所面对最大的问题是发电机置放室每逢下雨就难逃水淹，大量沙泥流入，医护人员只好把发电机垫高放以防浸水而损坏，要步往发电机室的走道简直寸步难行。



陈勇权说，弄山诊所病人一般多是因为咳嗽、伤风、糖尿病、高血压及胆固醇问题等求诊，若病情严重必须转送去美里医院治疗。



他透露，附近一带设有私人机构的营地，所以在发生交通或工伤意外事件时，都会送来弄山诊所治疗，且弄山诊所于去年以四轮驱动车充作救护车，以便能载送病患或伤者到美里医院。



医护员要负责接生

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陈勇权说，由于只有一名司机，若发生紧急状况，唯有寻求当地甘榜居民协助或动用直升机载往美里医院，直升机飞行约45分钟，若驱车则需4至5个小时。



“医护人员也包办接生工作，弄山诊所设有一间产房，方便孕妇生产，同时设有妇孺室供产妇与婴儿看诊。”



对于弄山诊所面对的各种困难，陈长锋表示，他将与美里卫生局局长薇罗妮卡商讨，协助解决，希望当地病患能在良好的环境及拥有完善的医疗设施下看诊。

沾满污渍的枕头。



弄山诊所设有产房。



陈永权医生（右）向埔奕区州议员陈长锋（左）讲解弄山诊所的运作。