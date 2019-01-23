李文材：2040年54岁以上逾600万‧大马心脏病患料倍增 卫生部副部长李文材说，我国在2040年，将有超过600万54岁以上的人口，占总人口14.5%，这意味着我国的心脏病患者人数将在近期内倍增。

李文材（前排左）在邱财加（前排右）的陪同下，参观同善医院心脏护理中心的设备及仪器。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）卫生部副部长李文材说，我国在2040年，将有超过600万54岁以上的人口，占总人口14.5%，这意味着我国的心脏病患者人数将在近期内倍增。

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他今日出席同善医院心脏护理中心开幕典礼时说，随着我国人口老化现象的提升和人民寿命的增长，将导致心脏病患者人数增加，并需要持续性的心脏治疗服务。

他说，调查估计在我国每10万名人口当中，会有141宗冠状动脉疾病例，这代表在我国3240万人口当中，将有4万5684宗冠状动脉疾病例。

他说，调查也估计，在心肌梗死等急性冠状动脉综合征（ACS）方面，每10万人当中会有47.1宗病例，即在我国3240万人口当中，会有1万5260宗病例。

“数据显示，心脏病自2005年开始连续13年成为大马人的主要杀手。

“心脏病死亡案例在10年内更是提高了54%，即从2007年的8776宗心脏病死亡案例，提升至2017年共1万3505宗。”

他说，心脏病在我国也有年轻化的趋势。在大马被诊断出患上心脏病的平均年龄是58岁，而泰国是65岁、新加坡61岁、中国63岁、美国66岁及加拿大68岁。

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设同善心脏护理中心合时宜

他指出，无论是冠状动脉疾病还是急性冠状动脉综合症都需要及早和最好的治疗，以拯救病患性命和确保最好的治疗结果，因此，同善医院心脏护理中心的设立符合时宜，并且有助减轻卫生部在此方面的负担。

“同善医院设立拥有先进设备的心脏护理中心，是我国向前迈进及提升竞争能力的起点。这也有助提升我国人民，尤其是巴生谷一带人民的医疗服务素质。”

他说，同善医院今日也与台湾长庚纪念医院签署谅解备忘录，这将有助两所医院之间的专业知识共享与病人转诊。

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出席者包括同善医院主席丹斯里邱财加、副主席丹斯里张昌国、陈玉进、秘书刘经文、财政张福财、心脏内科主治医生丁志宽、长庚纪念医院行政中心副主任苏辉成及胸腔外科教授刘会平。

与财部协调2医疗援助计划

李文材说，卫生部正与财政部进行商讨，以在“全国B40保健基金”和“PEKA B40医疗援助”这两个计划上取得协调。

他说，B40保健基金是由财政部与保险公司合作推出，为B40群体在严重疾病方面提供高达8000令吉的保障，以及最多14天每日50令吉的住院收入，而PEKA B40医疗援助计划则是由卫生部推出，受益对象为50岁以上的B40群体。

他说，PEKA B40医疗援助计划共分为4个部份，包括基本的健康检查、完成癌症疗程可获1000令吉奖金、治疗交通津贴，以及益肢和器官移植津贴。

“我们正在和财政部进行密切讨论，因为我们必须在注册和登记方面取得协调，否则就会有两个不同的系统同时进行。”

