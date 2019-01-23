暖心贺岁短片催泪逾10亿点击‧小猪佩奇中国再翻红 《小猪佩奇》动画于2015年引进中国，由于剧情讲述小猪和她家人、朋友间发生的日常故事，让许多独生子女从中找到兄弟姐妹与朋友的心灵慰藉，很快成为家喻户晓的卡通人物。

迎猪年，上海一商场外，巨型猪灯装置，营造春节气氛。（图：法新社）

（中国‧北京23日综合电）《啥是佩奇》？一度被贴上流氓“社会人”标签、被北京方面禁止在社交媒体上传播的英国卡系列动画片《小猪佩奇》（Peppa Pig），在猪年命运大翻转，近日以一支超暖心的《啥是佩奇》短片获得平反由黑翻红，再一次火遍中国。英媒报道，小猪佩奇在中国可说最有代表性的英国文化符号。

广告

曾被称“社会人”惨遭封杀

《小猪佩奇》动画于2015年引进中国，由于剧情讲述小猪和她家人、朋友间发生的日常故事，让许多独生子女从中找到兄弟姐妹与朋友的心灵慰藉，很快成为家喻户晓的卡通人物。据报，这部系列动画片已经在中国收获180亿次观看。但去年因被戏称为“社会人”，惨遭影音平台全面封杀。

约5分40秒的影门的《啥是佩奇》为贺岁电影《小猪佩奇过大年》的宣传片，短片讲述了一名农村老爷爷为了孙子一句“想要佩奇”的愿望，从翻阅字典、广播询问，再到挨家挨户上门求教，最后当老人揭开红色裹布，拿出庞克风的粉红色鼓风机时，中国网民直呼“戳中泪点”。

短片对亲情、团圆、留守老人等课题的刻画引起广泛共鸣，以微博《啥是佩奇》标签为例。上周四（17日）发布以来，截至周二，其在新浪微博上的浏览量已超过14.5亿次，并已在各类流媒体平台上获得了数亿的点击量。

城乡差异引共鸣

英国《金融时报》指，这则短视频真实地描述了城市化与世代文化差异等社会变化对家庭的影响，引发了中国观众的共鸣。

广告

面对外界热议，《啥是佩奇》导演张大鹏在微博留言：“我自己其实也有点懵，没有想到效果这么好。它不黑色，有点小幽默、小荒诞，最后又归于温情，片子很小，但是个走心（意外）之作。”

上海中国市场研究集团董事总经理雷小山表示，“它击中了人们的心弦。中国的现代化进程如此之快，这些老人被技术和文化潮流抛在了后面，但爱依然存在。”

《人民日报》海外版报道，在有笑有泪的情节铺陈中，6分钟左右的宣传片折射出中国社会的五光十色，有人看到了城乡差异、代沟矛盾和文化观念的疏离；有人感受到朴素情感和流行事物之间的温馨碰撞；有人解读出外来文化透过血缘关系产生反向代沟影响。

小猪佩奇成功进入中国家庭，成为孩子们的成长“玩伴”。图为四川成都，小巷里的“小猪佩奇”吸引孩子拍照。（图：中新社）

《佩奇》电影

大年初一上映意义特殊

广告

《小猪佩奇过大年》电影将于2月5日大年初一上映，寓示著猪年的开始，这赋予小猪佩奇一种特殊的意义。

大约两年前，一些展示小猪佩奇文身的图片开始在网上出现。自那时起，佩奇开始被用作一种叫“社会人”的反正统文化的标志。去年5月，中国人气视频网站抖音开始大规模删除含有佩奇的视频，使其沦为过气网红。

中国官媒《环球时报》当时的一篇文章指，小猪佩奇这个角色“没想到成了中国社会人亚文化的文化标志”，文章还解释说“社会人通常受教育程度不高，没有稳定工作”，“他们游手好闲，是党努力培养的年轻一代的反面。”不过，《纽约时报》当时也分析称，抖音决定删除相关视频是防范于未然的自我审查，而不是政府下令禁播。

到了7月，中国国家电影局批准了《小猪佩奇过大年》影片立项。电影局的备案单显示，该片讲述“汤圆、饺子和爸爸妈妈生活在一个温暖的家庭里。除夕这天，爷爷奶奶与他们相聚。大家体验了传统习俗，经历了很多意想不到的事情。他们和佩奇、乔治一样，每经历一件事情，就会让他们更加热爱彼此，热爱家人，热爱生活。”

“蜘蛛无害”惹的祸

害《佩奇》在澳禁播

《小猪佩奇》在全球180个地区播放，但是这样一部寓教于乐的动画也曾在澳洲被禁播，起因是一个章节的主题是“与蜘蛛友好相处”，因为在澳洲，蜘蛛是绝对不可以友好相处的，澳洲的剧毒蜘蛛实在是太多了。

在2017年播出的这节章节中，本来害怕蜘蛛的女孩子佩奇被父亲教导“不用害怕蜘蛛，蜘蛛很小，不会咬人的。”之后佩奇就和蜘蛛一起睡觉、一起喝红茶。

被指传递不负责任信息

然而澳洲国情特殊。电视台就接到民众投诉指这话内容中说蜘蛛不可怕是很不恰当的，向孩子不负责任的传递信息。因为澳澳洲国内有很多剧毒蜘蛛，电视台其后所以决定禁播，今后澳洲国内也不会再播出这话内容。

在这之前，澳洲的伊斯兰领导人也曾呼吁制作动画片《佩奇小猪》的替代品──“清真卡通系列”--巴拉卡山，主要讲述生活在穆斯林小镇巴拉卡山的阿卜杜拉什一家的故事。澳洲国家伊玛目委员会（ANIC）当时更鼓励父母为支持伊斯兰价值观的电视节目筹集资金。

《啥是佩奇》带红“粉红鼓风机”

《啥是佩奇》整个剧情与人物都找“素人”重新拍摄。

人红是非多，猪也不例外。由于短片在河北张家口怀来县的农村取景，演员也都是当地村民。不知道《啥是佩奇》的剧情主轴，变得有点是在消费农民无知、农村贫穷，又引发新一轮议论。

影片中有一段讲述爷爷到村里的广播站，透过喇叭喊出了自己的疑问“甚么是佩奇？”，结果得到村民们令人啼笑皆非的答案，例如佩奇是网络性感女直播主播。还有，村里杂货店老板拿出“佩琪洗发精”；邻居说“佩奇是小猪、红的”，李玉宝赶紧买油漆准备将家里黑毛猪漆成红色；更有人说，佩奇长得像“吹风机”。

终于费尽心思，爷爷从曾在北京做过保姆的老三媳妇那打听到，原来佩奇是动画片的小猪。

至于爷爷心里的小猪佩奇是啥模样？

答案：一个农村灶台边常见、重新打磨改造上漆的“粉红色鼓风机”。

据报道，爷爷准备的鼓风机更变成“周边产品”，不少商家以成本20元人民币（约12令吉）左右的鼓风机改制，并在网上销售相关产品，索价数百元人民币。

宣传片摄制团队其后澄清，片中的鼓风机并非网上购得，是由道具组工作人员就地取材自制。

《佩奇》比英政客更讨喜

双胞胎女孩想拜访女王

粉红小猪佩奇在中国“复活”，英国广播公司（BBC）指，在宣传英国形象方面，佩奇和她的英式中产阶级家庭可能比披头四乐队或者曼联足球队等任何元素都有效。

在看过佩奇和她的朋友们前往白金汉宫拜访英女王，并且带著女王跟他们一起玩泥巴的一集后，中国小猪佩奇粉丝、双胞胎女孩米妮和米艾在网上发布了一段视频，直接向英女王伊丽莎白二世表达了她们的想法，她们也想与佩奇一样，去女王的王宫拜访她。

英大使邀下午茶

这段视频引起英国驻华大使吴百纳注意，她发布一段自己的视频作为回应，并邀请这对姐妹到其北京的家里做客，一起品尝一下英国式的茶和司康饼。这则贴文在中国被浏览过900多万次，是吴百纳在中国履职4年来发布的其他贴文的十倍多。

BBC记者称，他询问名小女孩“你觉得女王的花园里真的会有泥塘吗？”她们点了点头。毕竟女王的花园面积很大。

这对双胞胎还得到了一次去英国旅行的机会，使得她们至少有机会去看一下白金汉宫。英国驻华大使馆还与小猪佩奇在中国的版权方优酷网发起了一项招募活动，被选中的小朋友们可以与米妮和米艾一起前往英国。

在后脱欧时代，英国需要与世界主要经济体建立更紧密的联系。这种背景下，BBC记者向吴百纳提问道，她是否认为一只粉红色小猪会比一群英国政客更有说服力。吴百纳笑着说：“老实说，我不会说得这么零和（绝对）。”

她表示，一段良性的英中关系由三部份组成：政府间强有力的关系，商界强有力的关系，以及民间强有力的关系。

“如果要说软实力，小猪佩奇与王室、温布顿、英超及其他事情一样，都是民间关系的一部份。”

在一对可爱的双胞胎，一个英国制造的好产品，以及大量的中国媒体曝光之下，她肯定希望所有的英中外交问题都能这样顺利。