陈孔炎：泛婆大道烂出新“高度” 泛婆大道可说是“恶名远播”，随<7740>农历新年逼近，许多要从沙巴、汶莱、美里、民都鲁、诗巫及古晋驱车返回各自家乡的游子或学子们都需要靠这条陆路连接，但路况好像从来没好过，加上耗资数百亿令吉的修筑工程正在进行，情况并没有如人民预期般变好，而是糟上加糟。

泛婆大道可说是“恶名远播”，随<7740>农历新年逼近，许多要从沙巴、汶莱、美里、民都鲁、诗巫及古晋驱车返回各自家乡的游子或学子们都需要靠这条陆路连接，但路况好像从来没好过，加上耗资数百亿令吉的修筑工程正在进行，情况并没有如人民预期般变好，而是糟上加糟。

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好的基本建设，尤其道路是一个国家迎向发展的最低要求，但我们这条泛婆大道一点都不“像样”！虽然说修筑工作的进行肯定对原有道路有影响，但总不能东挖西烂吧，那人民还怎么使用？这样倒不如不要修筑，维持及维修原有道路就好？而且预计整个工程要到2021年才会完工，那是不是意味人民还要再用3年烂路？



近来报章上可见不少民众投诉泛婆大道险些要人命、害车子损坏或爆胎等投诉新闻，也有不少的在朝及在野议员炮轰连连，究竟工程部有没有听进去？部长或相关部门人员有没有实际去走一遭？看一回？



笔者上个星期五心血来潮想从诗巫到民都鲁一日游，顺便逛一逛民都鲁最新商场，出发前就听闻现在的泛婆大道路况惨不忍睹，坑洞大到可以养鱼，更有人说其从民都鲁开了5小时半才到诗巫。我当时觉得种种形容过于夸张，应该不至于如此，还是决定一去，结果才开出诗巫数十公里处就开始体会他们说的都是真的！



诗巫到民都鲁不过200公里路，我开了4个小时才到，如果你要小心避过所有的坑洞慢速行驶，那真的得要5小时以上！你能想像有多烂吗？为了修筑工程，左开一条路、右开一条道，且弯曲如蛇行，尤其从诗巫到实兰沟那一段得一直转弯过烂路就对了，感觉在走山路，转一转不只乘客，驾驶者也晕了！路九弯十八拐还不要紧，重点是路上满是坑洞，不只可养鱼，人都可以跳进去游泳，有些可避、有些则是避无可避，只能慢慢驶过，车子碰敲受损在所难免。



如果遇到雨天路上全是水，根本不知道坑洞在哪里，危机四伏，晚上行驶该路段在没有路灯的情况下，能不危险吗？

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在这样的道路上行驶精神耗费相当大，得打起十二分精神，身体累，心更累，且一个晃神避洞不及，轻则爆胎、重则翻覆夺人命，所以开到民都鲁后，我就不想开回去了，而且整辆车被黄泥包覆脏乱，但没有其他替代道路，只能硬<7740>头皮开回去！难怪很多游子或学子都表明选择搭飞机回家，避过使用泛婆大道，车伤事小，人亡事大。



在民都鲁短暂逗留的几个小时内特找在当地经营生意的朋友见面聊天，他对这条路也是直骂不停，说政府根本不在意、不管，连修补都懒得弄，是不是换政府没钱？不维修摆烂了？尽管，砂拉越出身的工程部长巴鲁比安已于去年强调工程照跑不误，截至去年10月份已完成33％，但路况差确实是摆在眼前的事情呀！我们不反对修筑工程，但应该在不大肆破坏原有道路的基础上进行，而不是修筑期间让道路使用者蒙受不必要的损失。



重点是从诗巫到民都鲁的泛婆大道就以实兰沟前后路段最烂，最令人心惊，而工程部长巴鲁比安还是实兰沟区的国会议员，这是不是太讽刺？无论谁当政，关乎人命的道路基建都必须做好，距离农历新年还有一个多星期，道路承包商快快补洞，别让游子、学子担心受怕地回家，也别让大家春节期间无法使用该条道路到各地游玩！



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：陈孔炎）