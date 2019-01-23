张健仁列下降商品 . 包菜花跌幅高达55% （古晋23日讯）针对人联青秘书长符祥威促国内贸易及消费事务部副部长张健仁列出七成价格下降的商品，张健仁已于今早将这些物品清单价格上载至个人脸书专页，民众可自行前往下载了解。

（古晋23日讯）针对人联青秘书长符祥威促国内贸易及消费事务部副部长张健仁列出七成价格下降的商品，张健仁已于今早将这些物品清单价格上载至个人脸书专页，民众可自行前往下载了解。

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张健仁的私人助理李佰福今日召开新闻发布会表示，贸消部今年初前往古晋、民都鲁、美里及诗巫各10间霸级及超级市场，对约90种类商品进行价格评估，发现70%物品价格比去年1月下降。



他说，这些物品价格降幅并非根据季节性调整，而是常年售价。



李佰福以古晋富丽华霸级市场售卖的包菜花为例，去年1月每公斤价格7令吉80仙，今年1月售价每公斤只需3令吉49仙，下调4令吉31仙，跌幅高达55%。



民众若要了解商品价格，可自行前往比较。张健仁个人脸书为https://www.facebook.com/ChongChiengJen/。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）