陈晓翠：重建邻里关系 有则笑话这么说：“坏事最适合什么时候做？就是中午，原因是早晚有报应，那中午就是最佳的干案时间。”想想确实会让人会心一笑，不过也不是毫无原因。

有则笑话这么说：“坏事最适合什么时候做？就是中午，原因是早晚有报应，那中午就是最佳的干案时间。”想想确实会让人会心一笑，不过也不是毫无原因。

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此话何解？因在之前，笔者在多次采访中，与受访者对话中时得知，现在的贼啊，已经不再局限于夜晚，夜深人静的黄金时间，偷偷摸摸干案，而是光天化日下，登堂入室、明目张胆的偷。



受访者感叹诉说自己的遭遇。话说，受访者其中一商店已空置多年，因无人打理而空置，岂料有一群男子将店面撬开，将店面的重要物品搬走。



有一友人更是无奈，他在晚上返家时发现，家中一片凌乱，检查后才知遭宵小光顾，在询问左邻右舍后，方知早上那群所谓的“搬家”工人竟是贼，让友人欲哭无泪。



上述情况随时都可能在你我周遭发生。毕竟随社会的进步，左邻右舍的交流不再像是70年代般的淳朴和热络。



记得小时候，笔者左邻是个伊班家庭、右舍是个华裔大婶，因为家中调皮的狗老是乱窜到左邻家中追逐大叔的家禽玩乐，虽这让笔者百般尴尬，却建立起彼此间的交流和默契；右舍的大婶，因为是同族人，往往都会与母亲分享厨艺。

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然而，搬了新家后，左邻右舍是谁，笔者至今都不知晓。但，这也埋下危险的因子。倘若贼徒再故技重施的假借“搬家”之由，前来窃取财物，那笔者恐怕也是悲情故事的主角了。



古语曰，远水救不了近火，大家同住在一个社区，必定要守望相助，左邻右舍谦让、交流，相互照应，尤其是佳节时期，先是与可靠的左邻右舍知会一声多多注意或观察，再者留下联络电话，在危机时间就可以发挥重大的作用。



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：陈晓翠）