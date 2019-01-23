统治者开会‧新任元首明日出炉 马来统治者理事会将在明早10时30分在国家皇宫举行会议，以推选第16任国家元首和副国家元首。

（吉隆坡23日讯）马来统治者理事会将在明早10时30分在国家皇宫举行会议，以推选第16任国家元首和副国家元首。

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原任国家元首苏丹莫哈末五世是在2019年1月6日宣布退位。

目前，霹雳苏丹纳兹林沙是暂代元首职，直到推选出新元首。

国家元首必须是由马来统治者理事会在统治者会议上，从9个马来州属的世袭统治者中，选出一名资历最高的统治者来担任国家元首，另一人则出任副元首。

国家元首的任期为5年，不得连任，任期内不得兼任原州属的统治者职务，因此须任命摄政王处理州统治者的职务。

根据1957年拟定的名单，排名按照各州的统治者的资历而定，有资格轮任国家元首的马来州属统治者为森美兰州最高统治者、雪兰莪州苏丹、玻璃市州拉惹、登嘉楼州苏丹、吉打州苏丹、吉兰丹州苏丹、彭亨州苏丹、柔佛州苏丹及霹雳州苏丹。

掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔早前发表文告指出，统治者理事会也颁布命令，新任国家元首和副元首的宣誓仪式将于1月31日举行。

