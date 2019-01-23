希维尔：在研究未定案‧排污费或涨价 水务、土地及天然资源部长希维尔表示，距离上次检讨排污费用已是25年前，因此有重新检讨排污费用的必要；目前相关单位已针对调整排污费做出研究，还未有任何定案。

英达丽水的员工正向希维尔（左二）解释污水处理厂的营运方式。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）水务、土地及天然资源部长希维尔表示，距离上次检讨排污费用已是25年前，因此有重新检讨排污费用的必要；目前相关单位已针对调整排污费做出研究，还未有任何定案。

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“我们去年开始展开研究工作，在正式作出决定之前需要各相关机构洽商，目前的进展处在机构之间的交流，还未做出最终决定；一旦有决定后，再向大家详细汇报新政策。”

他今日参观位于班底达南的英达丽水污水处理厂后，在新闻发布会上表示，他无法回应需要多长时间检讨费用。

“目前排污费用是每户家庭8令吉及廉价屋2令吉，我们需要检讨收费，以确保国家经济计划处在正确的方向。“

指各州调涨水费达共识

询及调涨水费的进展时，希维尔透露，所有州属已达成调涨水费的共识，但该部还未针对涨幅作出决定。

他说，目前大多数州属赞成该部提出的涨幅，至于那些还未出决定的州属，该部仍需要针对调涨幅度与他们进行讨论。

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另一方面，希维尔表示，他已要求该部秘书长针对副部长东姑朱比里被指在金马伦补选助选“公器私用”一事展开调查。

“我已经要求秘书长调查相关言论，也要求彭亨森林局总监针对此事提呈报告，我们会在接获相关报告后才决定下一步行动。”

他说，这是很简单的课题，不需要太长时间展开调查，预计下个星期就会接获调查结果的报告