微信女友变壮汉·艳遇不成遭殴劫 （亚庇23日讯）4名壮汉在微信装成娇滴滴“女子”交友，一名本地男子在上周不幸中招，“艳遇”不成反遭劫，被4名壮汉围殴打抢，痛失逾千令吉财物。





亚庇警区主任哈比比助理总监（左二）展示受害者被微信“女友们”抢走的手机和现金。

（亚庇23日讯）4名壮汉在微信装成娇滴滴“女子”交友，一名本地男子在上周不幸中招，“艳遇”不成反遭劫，被4名壮汉围殴打抢，痛失逾千令吉财物。

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4名男子相信在微信装成女性，以甜言蜜语取得微信友人的信任后，再“诱惑”新认识的友人会面，伺机打抢应约的事主。

4嫌类似手法骗多人

亚庇警区主任哈比比助理总监今日表示，警方相信4名嫌犯已多次使用类似的方法洗劫多名上当的事主，估计他们至少涉及2宗类似的案件。

他披露，现年25岁的男事主是在本月15日成功邀得透过微信认识甫一天的“女友”在当天凌晨3时于市内一间购物商场附近会面，结果不幸成为受害者。

哈比比说，事主抵达后却发现受邀的“女子”实为4名陌生男子，双方顿起争执，4名嫌犯向事主饱以老拳后，抢走事主身上逾千令吉的财物后立即逃离现场。

未及1天逮4嫌归案

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“事主在路人协助下被送往医院治疗，警方在接到投报后，成功在隔天晚上10时30分先后在亚庇市内逮捕4名年龄介于21岁至27的本地男子归案。”

哈比比今日在加拉文星警局召开新闻发布会披露有关案件的案情时，向记者这么表示。

警方已取回事主被劫走的手机和外钞等财物，目前正援引刑事法典394（抢劫伤人）条文调查此案。

“警方相信他们是透过微信等社交媒体，假扮女性诱骗受害者，邀请他们见面后伺机打抢。”

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随著4名嫌犯落网后，亚庇警方相信已成功侦破至少两宗类似的案件。

哈比比也促请民众谨慎，切勿毫无保留地相信在社交媒体上刚认识的友人，以免成为类似骗案，甚至劫案的受害者。