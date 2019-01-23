看不到12月缴纳记录？ EPF派息前例常作法 如果你在检查2019年雇员公积金局（EPF）户口时，发现无法看到2018年12月缴纳的公积金，不用担心，这是公积金局在宣布该年派息前例常作法。

(八打灵再也23日讯）如果你在检查2019年雇员公积金局（EPF）户口时，发现无法看到2018年12月缴纳的公积金，不用担心，这是公积金局在宣布该年派息前例常作法。

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有读者向星洲日报反映公司已经替员工缴纳了12月的公积金，同时也收到了公积金局发出的收到汇款电子声明，然而当他尝试在网上查询所缴纳的公积金是否已经汇入了雇主和雇员的户头时，系统却显示没有记录。这样的状况，让他担心没有记录显示缴纳12月公积金，可能影响即将宣布的派息数额。

料3月前公布派息

对此，公积金局的回应是可以在宣布派息后再查询2019年的记录。而2018年的利息预料将在2019年3月之前通过媒体公布。会员也可以通过纲上的电子户头，在"profile"按"Form A contribution Transaction"那一处，查询有关12月工资的公积金转账情况。

公积金的客务服务人员玛丽莎对星洲日报说，这是该局在进入新一年1月1日以后，在仍未宣布去年的派息之前的例常作法。利息宣布后才会继续更新。不过绝不会影响雇员的利息总额。

"虽然没有出现在MYACCOUNT的系统上，但我们会把雇主已缴纳的12月份公积金数额纳入，会员不用担心。"她说，利息是根据1月至12月的缴纳额来派发。

若雇主已缴纳勿担心没利息

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另一方面大马中小企业公会总会长拿督江华强受询时说，只要雇主缴纳了公积金，当天就汇入了雇员的户头，公积金局是不能拿雇主的钱进行其他的活动。如果发现这种情况，他吁请商家向公积金局反映。

"公积金局一定要做出交待，究竟是甚么状况。"不过他说，如果有记录显示雇主已经缴付了12月工资的公积金，那雇员不必担心12月的公积金会拿不到利息。