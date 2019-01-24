指大法官总检长委任不当·沙1律师起诉洛曼 （亚庇23日讯）沙巴一名执业律师马绍朱起诉一名巫统最高理事成员拿督洛曼，针对丹斯里里察马拉尊及汤米汤姆斯分别受委为联邦法院首席大法官及总检察长，涉嫌发表不合法及不当言论。





（亚庇23日讯）沙巴一名执业律师马绍朱起诉一名巫统最高理事成员拿督洛曼，针对丹斯里里察马拉尊及汤米汤姆斯分别受委为联邦法院首席大法官及总检察长，涉嫌发表不合法及不当言论。

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高庭法官丝乐丝蒂娜今天决定，本月30日会裁决是否要发准令予马绍朱，以便进行这项诉讼。

如果法庭批准马绍朱进行这项诉讼，洛曼即需要提呈答辩。

洛曼也是“监督新马来西亚”主席。他最近一年常发表煽动性言论及率领支持者参与集会，甚至与警方起冲突。

马绍朱是不满洛曼去年9月1日在霹雳举行的一项集会上，涉嫌指里察马拉尊及汤米汤姆斯没有资格担任联邦法院首席大法官及总检察长，因为他们不是马来人。这项言论被网络媒体报道及许多人传阅。

他认为，洛曼的言论已违反大马人、穆斯林和非穆斯林的利益。

他也认为洛曼言论有损司法行政和委任。