指BBTP拨款砍掉4项目‧甲多所中学愁经费

指BBTP拨款砍掉4项目‧甲多所中学愁经费

（马六甲23日讯）尽管教育部长马智礼表明，教育部不曾切断发放给各源流中、小学的“学校额外费用援助”（BBTP）拨款；但马六甲家长教育行动委员会主席麦志坚表示，多名州内中学校长上周已接获教育局来函通知，2019年将停止发放学校额外费用援助（Bantuan Bayaran TambahanPersekolahan，BBTP）的4大项目拨款，并纷纷向其反映经费不够的担忧及压力。

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指拨款额缩减42.75%

他表示，在学校拨款变相缩减后，不排除被取消拨款的项目开销负担落在家教协会身上的可能性，后者恐怕得再去找经济来源。

他说，根据本月14日教育局发给各校的公函，今年停发拨款的4个项目为课外活动、校内考卷印刷、常年运动会、宗教及道德教育活动，并指示校方可转向挪用学校课外活动援助（Bantuan Kokurikulum Sekolah）、学校体育援助（Bantuan Sukan Sekolah）及科目援助（Bantuan PCG Mata Pelajaran）的款项。

麦志坚表示，以一间800名学生的学校来计算，每名学生每年原本可获得65令吉50仙的校内校外开销津贴，但减除被取消的4大项目津贴共28令吉后，每人剩下37令吉50仙，总额共缩减了42.75%。

他说，之前每名中学生可获得的津贴包括学校课外活动6令吉、校内开卷印刷10令吉、常年运动会6令吉、道德及宗教活动6令吉。

“以常年运动会为例，原本一个中学生可获得6令吉津贴，加上学校运动会援助10令吉，今年剩下后者即10令吉总额而已。校长们认为，在没有经费进行上述学术和运动的情况下，无法培育人才，又如何去参加校外的活动项目呢？”

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他表示，州内共有237间小学和77所中学，总学生人数估计超过15万人，他们的福利将在这项新政策中受到影响，而当没有经费支付校内考卷印刷时，叫老师们又如何专注教学。

他进一步指出，科目援助款项今年也缩减至95%，并非100%发放。

无论如何，麦志坚说，财政部宣布学校拨款没有减少，相信是教育部做出有关决定，因此，将致函副教育部长张念群反映校方的心声。

促豁免援金申请要州议员签名

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另一方面，麦志坚表示，甲州教育局日前向各校汇报，凡申请一马学生援助金的学生，其申请表格、薪水单和身份证副本不能再像以往通过学校签名认证，而是必须由州议员或地方领袖签名才生效，令家长们跳脚。

他说，在这之前，学校校长们可以作为签名认证的支持单位，毕竟比起州议员或地方领袖，校长更清楚申请学生的家庭背景和经济能力。

“甲首席部长阿德里曾宣布申请福利局不必通过州议员签名，如今学生援助金反而要州议员签名？这将导致许多学生家长却步，索性不申请了。”

他说，将向首长反映此事，要求豁免州议员签名的条件。

回应BBTP拨款未发放

马智礼：将与财部商讨

教育部长马智礼是昨日在脸书贴文说，他听到教师们抱怨学校额外费用援助还未下放给学校的心声，尤其是自2019年初开学以来，因此教育部将会特别关注这项课题，并将于近期内与财政部商讨此事。

他说，这笔还未发放的拨款是用在课外活动、校内考卷、学校年度运动会以及伊斯兰和道德教育活动项目。

他强调，学校教师和学生的福利是教育部在他的行政下主要优先事项，以确保孩子们能够快乐学习，而教师们可以在有趣的环境下教学。

在这之前，学生援助金申请表格可由专业行政人士签名支持，即包括学校校长。（图：星洲日报）

在这之前，学生援助金申请表格可由专业行政人士签名支持，即包括学校校长。（图：星洲日报）