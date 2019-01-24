市区水管遭人“动手脚”·警追查2可疑男 （亚庇23日讯）警方今日证实，去年在市内所发生的多宗水管遭破坏的案件，涉及人为破坏因素。

亚庇警区主任哈比比指警方已积极追查2名被指曾在路阳一带水管发生爆裂时，身在现场的男子下落。

（亚庇23日讯）警方今日证实，去年在市内所发生的多宗水管遭破坏的案件，涉及人为破坏因素。

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目击者：1人拿着锤子

亚庇警区主任哈比比助理总监今日在受询时，披露警方已在追查2名被指在路阳一带水管发生爆裂时，身在现场的嫌犯下落。

“有目击者目睹该2名驾驶白色丰田货卡的男嫌犯在水管破裂地点出现，当中有一人更被指拿着如锤子和水管等工具，形迹可疑地出现在该处。”

警方已就此案展开积极调查，目前也已缩小嫌疑人的范围。

哈比比说，警方相信该2名嫌犯出现在上述地点不久后，路阳区一带的水供就发生中断等问题。

他也促请有相关案件情报或目击者向警方提供情报。

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截至目前，警方仍未逮捕任何嫌犯，不过已向多名称目击者录供。

亚庇数个地区的水供系统在去年12月22日被发现疑遭人蓄意破坏，沙巴水务局也就此事向警方报案。

接管滤水厂隔天遭断水

州政府于本月21日宣布中止承包58个滤水厂外包管理工程的6家公司的合约，改由沙巴水务局接手后，隔天起就发生有关水管不寻常被破坏事件，惟沙巴水务局总监阿玛吉星没有说明两者之间是否有关联。

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阿马吉星表示，亚庇数个地区的水供陆续遭到中断，经过水务局人员检查后，发现至少有5处地点的水供设施有遭人破坏或“动手脚”的迹象。

他指出，水务局人员在检查后发现一个位于路阳柏达纳花园的水阀被人手动关上，2个位于路阳的排气阀疑遭人用汽车撞坏。

他说，除了工程师或维修人员，根本没有人知道水管中藏着一个水阀。