解决学生不够时间用餐·庇2华小分时段下课 （亚庇23日讯）亚庇2所大型华小多年前已把学生下课用餐时间延长10分钟，加上大小班分开下课，解决学生不够时间用餐的问题。





亚庇中华小学全校共有2150名学生，多年前已采用大小班分开下课以及延长下课时间至30分钟，让学生下课时在食堂从容的排队购买食物。

报道/黄燕萍

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（亚庇23日讯）亚庇2所大型华小多年前已把学生下课用餐时间延长10分钟，加上大小班分开下课，解决学生不够时间用餐的问题。

食堂分两边

亚庇中华工商总会会长拿督雷远生接受《星洲日报》访问时说，亚庇中华小学和里卡士中华小学有半个小时的下课时间，加上食堂分开两边，学生有充分时间排队买食物。

最主要是大班和小班学生分开时间下课，食堂的情形就会很有秩序。

他说，校方一直都在解决学生下课一起挤在食堂的情况，确保学生有足够的空间和充裕的时间用餐。

“如果全校学生同时下课，食堂会太过拥挤，学生要花很多时间排队及没时间休息，所以我们在多年前已经实行小班先下课，半小时后大班才下课。”

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亚庇中华小学今年的学生达2150人，里卡士中华小学则有约1600人。沙巴华小全部采用全日制。

教育部副部长张念群昨日巡视大型华小梳邦华小时，看见一些学生在有限的下课时间和食堂空间下，站<7740>进食后表示，教育部把学生休息时间的长短交给校方安排，若认为20分钟下课休息时间不够，校方可自行决定是否延长至30分钟。

里卡士中华有3食堂

里卡士中华小学校长戴日文受访时指出，学校有3个食堂，其中2个贩卖非清真食品的食堂在同一区，清真食物食堂则在另一个区，因此有相当充足的空间纳容下课用餐的学生。

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一至三年级下课时间是早上9时至9时30分，四至六年级是早上9时30分至10时正。

课室内吃干粮“充电”

另外，学校还有一个实行了近5年的措施，万一学生在下课没时间用餐休息，校方允许学生在上课时间，即早上10时55分至11时之间，在课室内吃一点干粮“充电”，确保学生有足够体力上课。

“只要学生在这个时段向授课教师提出要吃一点食物，教师必须允许。”

戴日文说，里卡士中华对于学生下课时间以及5分钟充电的安排，获得家长和教师的良好反应。