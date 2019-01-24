兵县会：根据判决改图·发展商须重申请入伙证 （亚庇23日讯）兵南邦县议会指出，本都善路The Gardens高级公寓发展商Marvelgold可以根据法庭判决，修改公寓发展图测，以便向县议会申请入伙证。





兵南邦县议会法律顾问林碧康（左三）与数名县议员召开新闻发布会。

（亚庇23日讯）兵南邦县议会指出，本都善路The Gardens高级公寓发展商Marvelgold可以根据法庭判决，修改公寓发展图测，以便向县议会申请入伙证。

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庭令没针对兵县会

县议会法律顾问林碧康澄清，高庭昨天的判决和发出的庭令，没有一项是针对兵南邦县议会，因此县议会只能等候发展商申请入伙证。

“发展商的责任是为本身发展的屋业申请及取得入伙证，他们需要根据条规、程序及提呈的发展图测申请入伙证。”

发展商提呈的发展图测是以另一条路进入该公寓，因此需要修改图测另呈入伙证申请。

否认英报指县会失败

林碧康今天下午在兵南邦召开新闻发布会时否认本地一家英文报章报道指县议会失败而需要法庭介入。

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亚庇高庭昨日裁决，本都善The Gardens高级公寓发展商Marvelgold合法征用Formosa花园相接的道路（Lorong Formosa B），作出公寓的进出口。

高庭法官拿督马丁麦林依当，谕令第二答辩人，即Formosa花园发展商Unsur Pancar移走所有的围篱和屏障，以及停止对Marvelgold的任何阻碍，并允许Marvelgold使用有关路段。

同时，法官谕令第二答辩人承担5万令吉的堂费。

起诉人的代表律师曹喜喜指出，The Gardens于2016年11月竣工，本该在2017年4月移交钥匙给买主，却因道路征用纠纷以致兵南邦县议会迟迟不发出入伙证予The Gardens。

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她说，当时兵县议会发出通函，要求Marvelgold（The Gardens发展商）和Unsur Pancar（Formosa花园发展商）协商，以解决道路征用纠纷，当局也会待事件解决才向The Gardens发出入伙证。不过，双方最终无法谈妥，Marvelgold才将此事带上庭寻求司法解决。

The Gardens有500个单位，其中497个单位已卖出。买主因The Garden迟迟无法获得入伙证感到十分忧虑，寻求多名人民代议士协助，也曾报警求助。