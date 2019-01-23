华为积极栽培英才· 发挥技术优势 助大马腾飞 华为马来西亚首席执行官周鑫表示，企业首要实行的任务是鼓励实验并容忍失败。现实中，不难发现有多不胜数的总执行长以大胆建立容忍甚至鼓励失败的文化着称。

参与“未来种子计划”的大马优秀大学生前往北京和深圳进行为期两周的观摩和学习，进一步了解华为公司最崭新的科技。

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将近一半的华为公司全球总动员均在某种形式上从事研发工作，极力探讨引进菁英的良策。聘才不再局限于科技范畴的束缚，人与人之间的互动和那份温暖同样扮演着举足轻重的角色。

市场上各大小企业竭力寻觅合适领域人选，通过揽才方针招聘顶尖菁英，以在职场上拥有极具竞争条件的优势。欲赢得英才归，每家公司可谓费尽心思，而密集于研究与开发（R&D）的企业也是如此，皆因员工的质量与公司产量息息相关。

华为马来西亚首席执行官周鑫表示，企业首要实行的任务是鼓励实验并容忍失败。现实中，不难发现有多不胜数的总执行长以大胆建立容忍甚至鼓励失败的文化着称。

“硅谷就是其一印证了失败是一种荣誉的说法。在硅谷，创新是一种产出或成品，其产出的来源则可被理解为存在失败的风险。研发密集型公司有一项惯用的不二法则，即通过10个成功的商业案例联想出多达2000个创意点子，这相当于每次的成功的背后定有199宗失败的案例。”

华为马来西亚首席执行官周鑫。

一旦公司视失败为迈向技术突破的必经步骤，即可从中获益，这是华为憧憬的专业态度。去年，华为公司在研发方面投资高达145亿美元：产品开发专注于为现有客户提供解决方案，占约70%，其余30%则用于涉及算法、数学、材料科学及其他应用程序等的基础科学研究，并享有商业成品可于一日内产出的殊荣。

这样一来，华为公司在开发先进技术方面就更具竞争优势，懂得如何汲取过往的失败经验，再将它转化为引以为傲的成功创举。此举亦能带来其他连锁效应，如：留住有才能的员工。

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数字技术是众多本地企业实现工业革命4.0宏愿必备的基本技能之一。华为公司和大马数字经济公司（MDEC）已在2011年3月25日签署谅解备忘录（MoU），旨在5年内为1万名教师和学生提供广泛的全球资讯与通讯科技（ICT）培训计划，冀望透过此举探索时下年轻人的思想模式，从而分析对国家未来发展所带来的影响。华为已在2015年完成相关培训计划。

自2018年起，华为ICT技术学院积极与大马9所公立和私立大学紧密合作，让学生获得“华为信息与网络技术学院”（HAINA）颁发的证书认可，以期透由各方继续携手合作，让大马成为ICT技术的主要国之一，培育更多的数字技术专员，为全球数字化运营出一份力。

除了着重于招揽社会能者外，华为公司还致力于培育年轻才俊，与时代接轨，展望人力资源的未来。“未来种子计划”（Seeds for the future）是华为公司的旗舰企业社会责任项目。过去五年，该计划精选并赞助76名大马优秀大学生前往北京和深圳进行为期两周的观摩和学习，让学生能进一步了解华为公司最崭新的科技，并踊跃加入ICT技术培训。

教育部长马智礼参加2018“未来种子计划”启动仪式。

发展本地ICT人才

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华为公司与大马高等教育部联合展开“毕业生就业课程”（Graduate Employability Program），多达240名大马毕业生参加培训，获得华为认证初级网络技师证书（HCENT），同时也可享国际认可的固定宽带网络技能初级认证的礼遇。

为表彰华为对大马ICT人才发展的贡献，大马高等教育部颁发了“人才培养最佳战略伙伴奖”和“马来西亚ICT产业与人才发展奖”予华为。华为更荣获由2018大专生评选奖（Graduates'Choice Award 2018）所颁发的科技（ICT）组别十大最佳雇主品牌。

与其把所有重担背负在全职员工（FTE）肩上，企业主管何不放胆一试，建立创新的友好合作关系？建立联盟或合作伙伴关系可以大大提升创新动力。

华为公司为了彻底了解传统电话公司在五年后的前景，探讨了新服务、客户来源、新业务模式以及科技，同时征求数字商业战略家Martin Creaner领军设立全新的商业研究实验室。然而居住于爱尔兰科克的Creaner并不想和家人搬移至中国，华为公司只好将实验室带到了他身处的城市。如今服务提供商运营实验室拥有一支由超过20名专员的团队组成，并于科克以外的地区展开业务。

基于70%以上的员工都由当地人任职，华为公司即重组了一个更为多元化的队伍，也在赛城（Cyberjaya）设立首个海外全球培训中心，由70多名训练有素的培训师及客服团队组成，并附有与时俱进的实验室和尽善尽美的培训措施。目前，华为公司海外全球培训中心在全球拥有超过5万名学员，栽培出更多优质的领导者，巩固全球未来市场。