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碧南堂换新装迎猪年·除夕夜起系列活动

2019-01-24 00:00

碧南堂换新装迎猪年·除夕夜起系列活动

（亚庇23日讯）距离农历新年不到两个星期，亚庇碧南堂换上充满新春气息的新装，陪同善信及各界一同迎接金猪年的到来。
亚庇碧南堂换上充满新春气息的新装，准备好迎接农历新年。

（亚庇23日讯）距离农历新年不到两个星期，亚庇碧南堂换上充满新春气息的新装，陪同善信及各界一同迎接金猪年的到来。

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碧南堂配合己亥年到来，张灯结彩、大小灯笼高高挂，整个庙堂红彤彤喜气洋洋。

民众在新春假期期间，可到碧南堂拍照留念。该堂也如往年般全年无休，方便善男信女前往烧香，新的一年祈求神明保佑。

同时，碧南堂已成立清水祖师圣诞千秋新春大团拜暨天公诞筹委会，积极筹备一系列新春活动。

该堂主席李宏武表示，碧南堂年卅晚将开放至年初一，年卅晚凌晨12时将迎接财神，欢迎善信前往烧香，年初一和年初二早上10时将邀请狮队表演跳桩。

该堂在年初六上午11时庆祝清水祖师圣诞千秋暨新春大团拜，当晚6时30分备有斋宴招待善信。

此外，该堂在年初八将庆祝天公诞，歌舞余兴节目会在傍晚6时30分开始，善信受促踊跃参与。

新春节目表：
日期    时间    活动
2月4日（年卅）全天开放至年初一    凌晨12时    迎接财神
2月5日（年初一）    上午10时    李强龙狮队舞狮表演
2月6日（年初二）    上午10时    南邦龙狮团舞狮表演
2月10日（年初六）    上午11时    庆祝清水祖师圣诞千秋
    傍晚6时30分    平安餐（斋宴）招待善信
        余兴节目（分派小孩红包）
    晚上8时30分    李强龙狮队舞狮表演
2月12日（年初八）天公诞    傍晚6时30分至10时30分    余兴节目
    晚上8时30分    南邦龙狮团舞狮表演
    凌晨12时    拜天公仪式正式开始
2月14日（年初十）    每天上午7时30分至11时30分    祈福开始
 

文章来源：
星洲日报.沙巴.2019.01.23

 
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