碧南堂换新装迎猪年·除夕夜起系列活动 （亚庇23日讯）距离农历新年不到两个星期，亚庇碧南堂换上充满新春气息的新装，陪同善信及各界一同迎接金猪年的到来。





亚庇碧南堂换上充满新春气息的新装，准备好迎接农历新年。

（亚庇23日讯）距离农历新年不到两个星期，亚庇碧南堂换上充满新春气息的新装，陪同善信及各界一同迎接金猪年的到来。

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碧南堂配合己亥年到来，张灯结彩、大小灯笼高高挂，整个庙堂红彤彤喜气洋洋。

民众在新春假期期间，可到碧南堂拍照留念。该堂也如往年般全年无休，方便善男信女前往烧香，新的一年祈求神明保佑。

同时，碧南堂已成立清水祖师圣诞千秋新春大团拜暨天公诞筹委会，积极筹备一系列新春活动。

该堂主席李宏武表示，碧南堂年卅晚将开放至年初一，年卅晚凌晨12时将迎接财神，欢迎善信前往烧香，年初一和年初二早上10时将邀请狮队表演跳桩。

该堂在年初六上午11时庆祝清水祖师圣诞千秋暨新春大团拜，当晚6时30分备有斋宴招待善信。

此外，该堂在年初八将庆祝天公诞，歌舞余兴节目会在傍晚6时30分开始，善信受促踊跃参与。



新春节目表：

日期 时间 活动

2月4日（年卅）全天开放至年初一 凌晨12时 迎接财神

2月5日（年初一） 上午10时 李强龙狮队舞狮表演

2月6日（年初二） 上午10时 南邦龙狮团舞狮表演

2月10日（年初六） 上午11时 庆祝清水祖师圣诞千秋

傍晚6时30分 平安餐（斋宴）招待善信

余兴节目（分派小孩红包）

晚上8时30分 李强龙狮队舞狮表演

2月12日（年初八）天公诞 傍晚6时30分至10时30分 余兴节目

晚上8时30分 南邦龙狮团舞狮表演

凌晨12时 拜天公仪式正式开始

2月14日（年初十） 每天上午7时30分至11时30分 祈福开始

