人行首次展开TMLF操作‧规模1545亿 中国人民银行23日首次展开定向中期借贷便利（TMLF）操作2575亿元（人民币，下同，约1545亿令吉），无逆回购操作；由于今日有3500亿元逆回购到期，人行单日实现净回收925亿元，为连3日净回收资金。

（中国‧北京23日讯）中国人民银行23日首次展开定向中期借贷便利（TMLF）操作2575亿元（人民币，下同，约1545亿令吉），无逆回购操作；由于今日有3500亿元逆回购到期，人行单日实现净回收925亿元，为连3日净回收资金。

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人行指出，此次定向中期借贷便利操作物件为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行；操作金额根据有关金融机构2018年第四季小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2575亿元；操作期限为1年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到3年；操作利率为3.15%，相较中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。

人行今日虽展开TMLF操作，但仍连续第三日净回收资金，今日上海银行间同业拆放利率（Shibor）多数上涨，其中，隔夜资金利率续涨0.1个基点至2.244%，7天期转涨0.6个基点至2.584%，14天期续涨1.4个基点至2.709%，1个月期续涨0.9个基点至2.806%，9个月期续涨0.1个基点至3.246%，1年期则续持平于3.3%；至于3个月期续跌0.5个基点至2.909%，6个月期续跌0.2个基点至3.052%。