截至去年底‧中地方政府债务余额2.46兆

据中国财政部公布2018年地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，中国全国发行地方政府债券4兆1652亿元（人民币，下同，约2.46兆令吉），截至2018年末，全国地方政府债务余额18兆3862亿元，高于前两年，但控制在中国全国人大批准的限额之内。