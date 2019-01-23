截至去年底‧中地方政府债务余额2.46兆
2019-01-23 19:58
截至去年底‧中地方政府债务余额2.46兆
据中国财政部公布2018年地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，中国全国发行地方政府债券4兆1652亿元（人民币，下同，约2.46兆令吉），截至2018年末，全国地方政府债务余额18兆3862亿元，高于前两年，但控制在中国全国人大批准的限额之内。
（中国‧北京23日讯）据中国财政部公布2018年地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，中国全国发行地方政府债券4兆1652亿元（人民币，下同，约2.46兆令吉），截至2018年末，全国地方政府债务余额18兆3862亿元，高于前两年，但控制在中国全国人大批准的限额之内。
广告
具体来看，2018年12月，中国全国发行地方政府债券638亿元。
其中，发行一般债券276亿元，发行专项债券362亿元；按用途划分，发行新增债券475亿元，发行置换债券和再融资债券（用于偿还部份到期地方政府债券本金，下同）163亿元。
2018年，中国全国发行地方政府债券4万1652亿元。其中，发行一般债券2万2192亿元，发行专项债券1万9460亿元；按用途划分，发行新增债券2万1705亿元，占当年新增债务限额的99.6%，发行置换债券和再融资债券1万9947亿元。
截至2018年末，全国地方政府债务余额18万3862亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务1万零9939亿元，专项债务7万3923亿元；政府债券18万零711亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。
文章来源：星洲日报／财经·2019.01.23
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论