跻身先进国‧韩国去年人均所得逾3.1万美元 韩国银行（中行）发布资料指出，初估2018年全年韩国平均每人国民所得总值（GNI）将超过3.1万美元（约12.7万令吉），是自2006年突破2万美元后，历经12年努力，跻身先进国家之列。

（首尔23日讯）韩国银行（中行）发布资料指出，初估2018年全年韩国平均每人国民所得总值（GNI）将超过3.1万美元（约12.7万令吉），是自2006年突破2万美元后，历经12年努力，跻身先进国家之列。

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人均GNI是衡量一国人民生活水准的指标，而3万美元被视为跻身先进国家之列的重要标准。

截至2017年，韩国GNI排名世界第31。在人口2000万以上的国家中，韩国继美国、日本、英国、法国、德国、加拿大、澳洲、意大利之后名列第9。

然而，部份观点指出，目前的经济环境不容乐观，绝对不能掉以轻心。国内方面，韩国经济增速跌至低于3%水准，为近6年来最低。国外方面，包括美中贸易摩擦、英国脱欧、中国经济增速放缓等不确定因素日益增加。在此情况下，国际货币基金前一日已将全球经济成长预期下调至3.5%。