美国12月屋销量降6.4%逊预期 美国2018年12月份成屋销量跌至3年多最低水平，表现落后预期，显示房地产市场在年底之际仍然在放缓。

（华盛顿23日讯）美国2018年12月份成屋销量跌至3年多最低水平，表现落后预期，显示房地产市场在年底之际仍然在放缓。

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美国全国地产经纪商协会发布的数据显示，12月份成屋销量较前月下降6.4%，换算成年率为499万户。经济专家预估中值为524万户。11月份数据由初报的532万户，修正成为533万户。

12月份成屋售价中值较上年同期上涨2.9%，至25万3600美元，涨幅为2012年2月以来最低。市场库存增加。

累计2018年的成屋总销量达到534万户，是2015年以来最低水平。分析师预计，房地产行业对第四季度经济成长帮助不大。

这份数据显示，住宅房地产行业仍然处于价格上涨和可负担房源匮乏导致的广泛放缓之中，尽管与过去几年相较库存增加。

虽然房价涨势正在降温，但仍超过工资成长。这让许多美国人买房遥遥无期，特别是那些背负著助学贷款的年轻人。尽管如此，紧张的劳动力市场正在支撑著需求。

由于政府关闭延迟了关于住房和住宅建设等关键官方数据的发布，美国全国地产经纪商协会（NAR）报告可能会比平时受到更多关注。