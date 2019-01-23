澳洲房价大寒‧恐拖累经济 美国投资银行摩根士丹利发布报告指出，澳洲房价正以35年来最快速度下跌，引发市场对于澳洲经济可能陷入衰退的担忧。

（澳洲‧悉尼23日讯）美国投资银行摩根士丹利发布报告指出，澳洲房价正以35年来最快速度下跌，引发市场对于澳洲经济可能陷入衰退的担忧。

广告

房价跌速35年来最快

而研调机构凯投宏观亦指出，澳洲低迷房市恐将创下史上时间最长、程度最严重的纪录。

凯投宏观预估，澳洲经济成长率恐从去年近3%放缓至今明两年的2%，而失业率将攀高，中行可能于年底前降息。

虽然澳洲目前仍有不少建案进行当中，可望使得今年房市投资维持在现行水平，但房屋供给过多可能对房价带来下行压力。

而摩根士丹利数据显示，澳洲去年12月全国房价月跌1.3%，跌幅创下1983年以来最高，连带导致去年全国房价年跌6.1%。而澳洲最大房地产市场悉尼平均房价则自2017年7月高点跌逾11.1%。

摩根士丹利警告，随著澳洲房市走向低迷，澳洲引以为傲连续27年的经济扩张期的纪录可能难以为继。摩根士丹利亦指出，在10国集团（G10）中，澳洲出现房市低迷的风险最高。

广告

该报告作者布雷克指出：“我们认为，随著澳洲房价不断暴跌，可能导致澳洲经济步入衰退的几率升高，尤其是现在全球都面临到中国经济成长放缓的外部影响。”

澳洲房市过去5年一片荣景，悉尼房价一度攀升70%，而家庭债务更占国内生产总值（GDP）的120%，这在先进国家当中名列前茅，如今澳洲房价则进入修正期。

投资管理公司安保资本经济学家奥立佛预测，悉尼与墨尔本房价恐持续下探，预估将从高点暴跌20%，原因包括：房价超过一般人负荷、政府紧缩房贷规范、市场公寓供给过多、外国需求下降、政府对外国买家开征印花税加倍等。

澳洲房地产业者Caydon产业集团表示，他们上个月推出买房折扣10万澳元活动却仍无法打动消费者，足见澳洲房市严峻惨况。