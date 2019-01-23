日银政策利率不变‧再下修通膨展望 日本中行维持政策利率在负0.1%不变，10年期债券殖率目标亦维持在0%附近不变。

（东京23日讯）日本中行维持政策利率在负0.1%不变，10年期债券殖率目标亦维持在0%附近不变。

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日银再度调降通膨展望，2019财政年度的核心物价指数（CPI）预测为0.9%，低于先前预期的1.4%。

欧洲中行明天开会，美国联储局则将在下周开会，日银今天的决议进一步扩大了日本货币政策与欧美间的差距。

经济下滑风险

主要来自外围因素

分析师指出，日银对刺激经济的手段相当执著，在美国联储局立场趋近谨慎之际，日银任何乐观声明，都可能促使日圆走强。

日银同时提高对下一财政年度的经济成长预期到0.9%。国际货币基金本周已表示日本经济成长可望高于预期。

日银表示，经济面临的风险偏于下滑，主要来自海外经济形势，包括中美贸易摩擦的发展，但是目前没有迹象显示对于资产市场和银行业活动的预期过于乐观。

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日银还指出，低利率政策给银行业获利造成的长期下滑压力，可能导致金融系统不稳，当前金融系统动荡的风险不高。但是前景值得关注。

日银表示，物价前景面临的风险偏于下滑，特别考虑到中长期通膨预期的变化，需要密切关注日本企业和家庭信心受到的影响。