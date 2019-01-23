贸易战冲击供应链又一例‧日本12月出口减3.8% 受到中国需求减缓以及贸易战影响，日本去年12月的出口减少3.8%，其中对中国出口衰减7%，继台韩经济数据之后，再度印证美中贸易战对科技供应链影响极大。

（东京23日讯）受到中国需求减缓以及贸易战影响，日本去年12月的出口减少3.8%，其中对中国出口衰减7%，继台韩经济数据之后，再度印证美中贸易战对科技供应链影响极大。

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日本财务省发布的数据显示，12月份出口较上年同期下滑3.8%，跌幅大于经济专家估计的1.8%。11月份数据为上扬0.1%。

这是近4个月来，日本第二度呈现出口衰退。

12月份进口则是较上年同期上扬1.9%，增幅低于经济专家估计的4.0%。11月份数据为上扬12.5%。

对中国出口减7%

数据显示，日本对中国出口减少7%，原因是日本半导体加工设备及智能手机零部件需求放缓。

财务省官员称，对中国出口下滑在一定程度上是因为上年同期需求强劲飙升。

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日本出口衰退验证美中贸易战对科技行业供应链造成的破坏。在日本的出口坏消息之前，台湾的出口订单以及韩国的初步贸易数据，也都令人失望。

因为中国现为全球主要组装生产线所在，由亚洲其他国家的供应商输入零组件。贸易战对相关公司股价的杀伤害力，估计还将持续一段时间。

虽然出口整体减少，但对欧洲出口成长3.9%，对美国出口也有1.6%成长。彭博经济学者认为，低油价可望降低日本的进口成本，加上贸易流向的变化，或可能为日本经济带来一些意外机会。

日本12月份贸易收支出现553亿日圆的赤字，赤字金额大于经济专家估计的423亿日圆。11月份数据由初报的赤字7,373亿日圆，修正成为赤字7,377亿日圆。

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有经济专家在数据发布前表示，有鉴于日本企业是全球从工厂自动化到电子零组件供应链中不可或缺的一部份，美中贸易协商发展对于日本出口至关重要。同时，由于石油价格下滑可能会降低日本的进口费用，而且贸易流量的话也可能带来意外，因此相关信号仍是混杂的。

安倍顾问：日须上调消费税及吸引外

日本首相安倍晋三的一位经济顾问称，日本必须推进今年上调消费税的计划，并采取措施持续吸引外国劳动者，因为人口迅速老龄化和劳动力严重不足令日本财政吃紧。

安倍晋三曾承诺推进10月份将消费税税率从8%上调至10%的计划，该计划已被推迟过两次。但批评人士对现在增税发出警告，因为全球不确定性已经令日本出口依赖型经济复苏承压。

大型酿酒商三得利控股的首席执行官新浪刚史称，尽管贸易紧张局势和全球不确定性令企业信心承压，但他对日本的增长前景并不悲观。

新浪刚史说，“我认为增税不会产生巨大的负面影响，”因为政府准备采取支出措施来缓解税负增加对经济的冲击。他是政府经济顾问委员会的成员。

他在达沃斯世界经济论坛间隙对路透表示：“我们必须上调消费税，以支持社会福利体系。如果继续实行当前不明智的支出，这将不可持续。”

他称，日本更优先的任务是通过创新来精简业务、投资于预防医学从而使人们可以在健康的情况下工作更久，并引入更多外国劳工，以因应不断加剧的劳动力短缺问题。