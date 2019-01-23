爱立信携手高通‧推进5G商用 爱立信携手美国高通公司子公司高通技术公司，完成在2.6GHz频段上非独立组网（NSA）的5G NR数据连通，成功为5G商用部署增加一个新频段，有望推进5G商用准备就绪。

（瑞典‧斯德哥尔摩23日讯）爱立信携手美国高通公司子公司高通技术公司，完成在2.6GHz频段上非独立组网（NSA）的5G NR数据连通，成功为5G商用部署增加一个新频段，有望推进5G商用准备就绪。

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爱立信发布新闻稿指出，双方在爱立信瑞典总部实验室完成上行和下行链路的双向连通，新增了sub-6频段，进一步推进5G商业化；这个互通性开发测试（IoDT）数据连通符合3GPPRelease15去年9月的标准，该版标准为今年上半年计划推出的5G商用解决方案奠定基础。

爱立信表示，与高通技术公司一起在不同频段上对5G NR网络进行互通性开发测试，希望推动5G商用准备就绪。同时也为营运商提供更灵活的选择，应对多样化的5G商业案例需求。

高通表示，目标是在2019上半年开始为消费者提供5G设备和体验。

以去年9月的3GPP Release15标准为基础，高通和爱立信已在28GHz、39GHz毫米波波段和3.5GHz频段上成功完成类似的互通性开发测试。

目前爱立信正与关键生态系合作伙伴，一起致力基于毫米波、3.5GHz和2.6GHz频段并相容3GPP解决方案的网络和设备互通性开发测试。