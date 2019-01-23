华为欧洲推中价智能手机‧巩固市场 华为正寻求通过推出一款比竞争对手三星和苹果的同类机型价格更低、配备新摄像头功能的智能手机来巩固其在欧洲的地位。

（布鲁塞尔23日讯）华为正寻求通过推出一款比竞争对手三星和苹果的同类机型价格更低、配备新摄像头功能的智能手机来巩固其在欧洲的地位。

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去年12月在中国推出的新荣耀V20周二在巴黎亮相。这款手机配备一个4800万像素的摄像头，可一次拍摄几张照片，并将每张照片的最佳品质整合在一张照片中。

它还拥有一个可以拍摄3D照片的摄像头及一个2500万像素的前置自摄像头。这款智能手机起价549欧元。

作为华为智能手机产品组合中的一个子品牌，荣耀系列手机的吸引力在于，它拥有华为高端产品线的许多先进功能，但价格要低得多。

盖纳分析员安妮说：“他们真的努力在欧洲树立品牌。”

欧洲已经成为华为的第二大市场，成为该公司进一步国际扩张的主要地区市场，该公司还试图加强在美国的市场地位。

去年，华为超过了苹果成为仅次于三星的全球第二大智能手机生产商。

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盖纳的数据显示，去年第三季度，这家中国公司在全球的市场份额为13.4%，三星为18.9%，苹果为11.8%。