微软率先自律使用脸部辨识 微软（Microsoft）将在3月底以前对自己开发的脸部辨识技术实施自律规范，也呼吁政府在此领域能有相同程度的立法规范。

（纽约23日讯）微软（Microsoft）将在3月底以前对自己开发的脸部辨识技术实施自律规范，也呼吁政府在此领域能有相同程度的立法规范。

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吁各国规范保障隐私

微软上个月已出面呼吁立定新法监管脸部辨识技术的人工智能（AI）软体，以降低此科技被滥用，侵害隐私和民主自由。

微软总裁兼法务长史密斯说：“我们需要领导业界树立典范，现在我们也正致力于此。”

他表示，微软的自律运作将包含拟定政策、建立监管体系、设计工具来确保目标达成。这套体制会将全球销售列入管控，由一支咨询团队来避免将脸部辨识技术的AI软体，卖给有不当利用之虞的买家。

史密斯提到，微软实际上已经拒卖系统给一个人权保护纪录不佳的国家，因为担忧将会在该国首都助长公共监视。

研究发现包括微软、亚马逊、谷歌等大企业开发出来的脸部辨识科技，对肤色较深的人种容易出现错误，因而已经招来内部员工及外部维权团体的抗议，反对这类科技销售给政府机关或警察部门。