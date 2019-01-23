传富士康印度组装iPhone 据知情人士透露，苹果公司的最大iPhone代工商富士康正考虑在印度生产这些设备。此举可能会减少苹果公司对中国在制造和潜在销售方面的依赖。

（台湾23日讯）据知情人士透露，苹果公司的最大iPhone代工商富士康正考虑在印度生产这些设备。此举可能会减少苹果公司对中国在制造和潜在销售方面的依赖。

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一名知情人士称，富士康高管正在研究是否将一个印度项目纳入预算的计划。富士康是一家合约制造商，全球很大一部份iPhone都是该公司在中国组装。

知情人士表示，包括董事长郭台铭在内的公司高管有可能计划在下个月春节假期后访问印度，讨论相关计划。

富士康着眼于印度的背景是，中美在贸易和技术方面的不断摩擦正促使许多公司考虑在中国以外进行供应链多样化。中国是智能手机、电脑和其他电子产品的全球装配中心。

中国是全球最大智能手机市场，但市场饱和且强敌环伺，iPhone新机在中国需求不如预期，促使苹果3周前下修去年12月29日结束的会计年度首季营收预测。拥有逾13亿人口的印度蕴藏庞大商机，苹果首席执行员库克寄予厚望。