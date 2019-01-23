车子跌进水逃生方法·用方向盘锁等硬物破窗 若车子已无法操作，则打破旁边的车窗，切记不要尝试打破大镜，因为大镜能抵挡强大的撞击力。

（雪兰莪·八打灵再也23日讯）槟城大桥近日发生的车子被撞落海事件，引起网民热烈讨论，除了对肇事司机的驾驶行为感到愤怒，也问及万一有关事件发生在自己身上，应该要怎么做呢？

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对此，Youtube频道“Tech Insider”便曾经分享一些车子跌进水时，司机或乘客的水里逃生方法：

1. 不要惊慌

跌进水里（无论海、河或湖）的车子不会立即沉没，因此困在车里的人士需冷静思考，因为仍有一丝的时间和机会进行逃生。

2. 不要打开车门

需要注意的一点是，千万不要尝试打开车门，因为这将加快车子沉没的速度，而且水里的压力也令开门的举动变得困难。

3. 打破车窗逃出

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如果车子仍能操作，尽量将车子窗口打开得越大越好，并从窗口逃出车外。

若车子已无法操作，则打破旁边的车窗，切记不要尝试打破大镜，因为大镜能抵挡强大的撞击力。

或许用脚踢方式的力度不足以打破车窗，受困者可以使用方向盘锁，或是使用车座枕头下方的铁支等硬物打破车窗。