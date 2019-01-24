张念群：60年做不到的事我做到·“哪位副教长做比我好” 教育部副部长张念群说，她要挑战马华，他们有哪一名教育部副部长做的比她多和比她好。

张念群（左三）到金马仑为马诺佳兰（右三）助选。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）教育部副部长张念群说，她要挑战马华，他们有哪一名教育部副部长做的比她多和比她好。

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她说，希盟才做8个月的政府，但已经完成了前朝政府用了60年都做不到的事情。

“我只用我掌管的教育部做比较，我在7月上任，教育部只用了4个半月的时间，成功的把5000万令吉及1500万令吉拨给有提出申请的华小及华中，并公开及透明的通过网络公布了每一笔款项及每一所受惠学校得到多少。”

张念群今晚在金马仑县议会体育场举行的“星光汇聚超级星期三”大型政治讲座会上说：“马华领袖批评我做的很烂，说我没有帮助半津贴华小，但我们（教育部）也只用了短短的数个月时间，已经拨出了1400万令吉给全国多州的8所以半津贴华小用于迁校用途，而这些华小的迁校批准都是由前朝政府批准的，却迟迟没有拨款。”

她说，希盟展现了透明，效率及清廉的执政文化，这是前朝国阵政府做不到的。

她呼吁金马仑的选民用新政府在过去8个月的表现来做出评价，即是否应该在这次补选把手中一票投给希盟候选人马诺佳兰。

她说，希盟不怕做比较，也不会使用“你帮我，我帮你”的恐吓手段来赢取选民的一票，而是让人民以新旧政府的表现来做对比。

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她说，这次补选是金马仑选民的第二次机会，因此要好好珍惜，展现人民的力量，选出可为民办事的希盟候选人。