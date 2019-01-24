抢劫女郎败露·避捕撞警·匪车冲河 （亚庇23日讯）涉及兵南邦快乐园抢劫及打伤女事主案的男嫌犯今日因行踪败露，驾车试图摆脱尾随的警员时，在甘榜新布兰疑轿车失控，撞入新布兰河，当场被捕。

亚庇警区主任哈比比助理总监（左）前往现场了解调查。

（亚庇23日讯）涉及兵南邦快乐园抢劫及打伤女事主案的男嫌犯今日因行踪败露，驾车试图摆脱尾随的警员时，在甘榜新布兰疑轿车失控，撞入新布兰河，当场被捕。

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据了解，亚庇警方是在今日下午1时30分在新苏兰一带发现嫌犯的踪影，在上前准备逮捕之际，却被嫌犯识破。

男嫌犯立即驱车离开，冲向警员所在地点，警方被逼朝嫌犯驾驶的轿车开数枪，试图阻止嫌犯逃走，惟不果。

嫌犯逃至甘榜新布兰时，在靠近新布兰河处其轿车突告失控冲入河中，被尾随而来的警员当场逮捕。

亚庇警区主任哈比比助理总监在今日受询时证实此事，并指警方已把该名受伤的嫌犯送往医院治疗。

女郎家门口遇袭被抢

兵南邦快乐园在周一发生一宗伤人抢劫案，年约30岁的华裔女银行职员在下班抵达家门前，遭为数不明的劫匪袭击，头部和脸部遭受重击，手提包也被劫匪抢走。

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女伤者事发后被送往医院接受治疗，目前情况稳定。

疑涉及兵南邦快乐园劫案的嫌犯在驱车逃避警方追捕时，意外连人带车冲入新布兰河中，轿车几乎被没顶。