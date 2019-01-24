抢劫女郎败露·避捕撞警·匪车冲河
2019-01-24 08:46
抢劫女郎败露·避捕撞警·匪车冲河
（亚庇23日讯）涉及兵南邦快乐园抢劫及打伤女事主案的男嫌犯今日因行踪败露，驾车试图摆脱尾随的警员时，在甘榜新布兰疑轿车失控，撞入新布兰河，当场被捕。
（亚庇23日讯）涉及兵南邦快乐园抢劫及打伤女事主案的男嫌犯今日因行踪败露，驾车试图摆脱尾随的警员时，在甘榜新布兰疑轿车失控，撞入新布兰河，当场被捕。
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据了解，亚庇警方是在今日下午1时30分在新苏兰一带发现嫌犯的踪影，在上前准备逮捕之际，却被嫌犯识破。
男嫌犯立即驱车离开，冲向警员所在地点，警方被逼朝嫌犯驾驶的轿车开数枪，试图阻止嫌犯逃走，惟不果。
嫌犯逃至甘榜新布兰时，在靠近新布兰河处其轿车突告失控冲入河中，被尾随而来的警员当场逮捕。
亚庇警区主任哈比比助理总监在今日受询时证实此事，并指警方已把该名受伤的嫌犯送往医院治疗。
女郎家门口遇袭被抢
兵南邦快乐园在周一发生一宗伤人抢劫案，年约30岁的华裔女银行职员在下班抵达家门前，遭为数不明的劫匪袭击，头部和脸部遭受重击，手提包也被劫匪抢走。
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女伤者事发后被送往医院接受治疗，目前情况稳定。
文章来源：星洲日报.沙巴.2019.01.23
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