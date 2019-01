女友胡佳琪悼念冯伟衷·“永远爱你 请你一路走好” 胡佳琪上载了一张合照,以及她相信是在新西兰医院握住冯伟衷的手的照片。冯伟衷与胡佳琪从未公开恋情,但随着胡佳琪的贴文,两人的情侣关系也公诸于世。

(新加坡24日讯)新加坡艺人冯伟衷参加军训伤重不治,他的女友电视艺人胡佳琪,透过Instagram贴文“我的世界没了”、“我们来生一定要当夫妻”、“永远都爱着你 请你一路走好”等文字,深深悼念冯伟衷。

胡佳琪贴文原文如下:

至我最亲爱的你,

8月24号 是你的生日

1月4号 是我们一个特别的日子

1月24号 你一句话也没交代 就离开了我

只留下你冷清清 硬邦邦的手

为什么 那么巧 我最爱的号码是 4号

为什么 你毫不留情的丢下我一个

为什么 你舍得离开这世界

为什么 你要这样对我

这一生没有福气当你的妻子

我们来生一定要当夫妻

我爱你 我真的很爱很爱你

谢谢你这几年来的照顾

永远都爱着你 请你一路走好

多多发梦来找我 懂吗

还有 我这一辈子还是不会原谅你的

You'll always be a part of me, my man.

我们来生见, till death do us apart baby boy.

#我的世界没了

#jaysiusonthephonewithaloyley



冯伟衷因伤势过重,于大马时间23日晚上8时45分在纽西兰怀卡托医院(Waikato Hospital)医院不幸离世。

冯伟衷是在纽西兰参加军训时受重伤。他在当地医院接受手术后情况一度好转,不过新加坡国防部长黄永宏今午透露,冯伟衷做了第三次手术后仍情况危急,不仅转入加护病房,还须靠仪器维持心肺和肾脏功能。

新加坡国防部今晚发文告证实冯伟衷经抢救无效,不幸过世。

冯伟衷是军备技术员,本月初到纽西兰怀乌鲁(Waiouru)训练区参加代号“霹雳战士”(Thunder Warrior)的军事演习,他是在维修155毫米榴弹炮车时被压伤胸腹。之后在意识清醒的状态下,被直升机送往怀卡托医院。