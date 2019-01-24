纳吉深陷丑闻仍去助选·安华：无法接受 公正党主席拿督斯里安华指出，他无法接受前首相拿督斯里纳吉在陷入一马公司案的丑闻后，还能若无其事的到金马仑为国阵助选，更一副扑克脸笑着向选民说“我是首相纳吉”。

（金马仑23日讯）公正党主席拿督斯里安华指出，他无法接受前首相拿督斯里纳吉在陷入一马公司案的丑闻后，还能若无其事的到金马仑为国阵助选，更一副扑克脸笑着向选民说“我是首相纳吉”。

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他今晚在希盟位于金马仑县议会停车场举办的“星光汇集超级星期三”压轴演说，为希盟金马仑补选候选人马诺佳兰助选时指出，如今连高盛集团也为一马公司案道歉，但纳吉还似一副完全不关他的事一样到金马仑。

“他到金马仑助选，竟然还有人说‘给他一次机会啦’，这到底是什么人？”

他说，纳吉如今面对多项指控，并需要在法庭上为自己答辩，交由法律去判决，但对方不断指责希盟有错。

他指出，作为国家领袖应该不忘照顾人民，而非一副高高在上和骄傲的模样，过着奢华的生活，而且不只是一人涉嫌贪污，而是一个团队的人都有涉及。