海事执法机构再立功·拦船阻越境抢劫 （仙本那23日讯）大马海事执法机构今日凌晨及时制止一宗企图越境抢劫案，起获4把刀具、一艘泵船及一部泵船引擎，总值5000令吉。

大马海事执法机构昨日（23日）凌晨及时制止一宗企图海越境抢劫案，起获4把刀具、一艘泵船及一部引擎。

（仙本那23日讯）大马海事执法机构今日凌晨及时制止一宗企图越境抢劫案，起获4把刀具、一艘泵船及一部泵船引擎，总值5000令吉。

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数人跳海逃

海事机构仙本那区主任诺里米哈山今日发文告指出，该局巡逻艇于今日凌晨4时30分在丹绒塔布塔布海域一带巡逻时，发现一艘形迹可疑的泵船。

泵船发现巡逻船趋近后快速逃离，在经过追捕后，船上数人突然跳海逃脱。

执法人员随后在泵船上搜获4把锋利刀具，包括武士刀、长刀、小刀及短巴冷刀。

诺里米哈山表示，海事执法机构将不时增加巡逻次数，加强执法，遏制仙本那海域一带的罪案或违法活动。

他呼吁民众与海事执法机构充分合作，若有与海上罪案有关的情报，可致电该局（089-782619）或大马紧急反应系统（Mers 999）。

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当局将援引1958年腐蚀品、爆炸物及危险毒品法令调查此案。

