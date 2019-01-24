“民兴党只能靠沙菲益”·邦莫达：不然我早就跳槽 （亚庇23日讯）巫统沙巴州联委会主席拿督斯里邦莫达透露，如非他相信沙巴人民复与党没有主席拿督斯里沙菲益阿达就会失去方向，他早就弃巫统而加入民兴党。

巫统沙巴州联委会主席邦莫达：沙民兴党没接班人。

（亚庇23日讯）巫统沙巴州联委会主席拿督斯里邦莫达透露，如非他相信沙巴人民复与党没有主席拿督斯里沙菲益阿达就会失去方向，他早就弃巫统而加入民兴党。

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“沙菲益就像是我的大哥，我们加入巫青团后就成为了朋友，据我所见，民兴党并不是一个像巫统的政党。”

“当沙菲益不再领导民兴党，该党将失去方向，这就是为何我选择留在巫统。”

暂没打算离弃巫统

邦莫达也是京那巴当岸区国会议员。他是接受《马来邮报》网络新闻访问时说，直到现在还有人献议他离开巫统。

“其实，有人一直献议（离开巫统），我还不想要这么做，只是我没有直截了当地说，我暂时没这想法。”

邦莫达表示，自己对沙菲益没有敌意，只要对方作出好的决定，他都会支持。

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“我没有退出巫统，是因为我看见巫统基层仍非常强大。”

邦莫达指出，巫统没有领导断层的问题，因为党内仍拥有许多有能力的党员。

他还预测，一旦土著团结党主席敦马哈迪退位，土团党同样也会面临领导断层问题。

“没料到所有人都离开”

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邦莫达表示，尽管沙巴巫统早前面对大规模退党潮，但他仍会继续奋斗。

“一开始，的确是非常困难，其实我没料到所有人就这么离开了，我以为只有部分人会退党，所以我才说沙巴巫统祸不单行。”

“离大选结束后仅过了7个月，他们就已经退党了，对我而言，这是非常糟糕的态度，但是他们都是我的朋友，我非常了解他们。”

沙巴巫统5名国会议员、9名州议员、2名上议员和21名区部主席、青年团、妇女组及诸多党员在去年12月12日集体退党。

邦莫达感到无奈地说：“我们还能做些什么，这就是现实，他们已经离开了。”



邦莫达：完成重组

沙巫统重新出发

巫统沙巴州联委会主席拿督斯里邦莫达透露，州巫统区部已完成重组工作及开始运作。

他相信现在的州巫统领袖会更忠于党，不会轻易被唆使退党。

“我不认为会有更多人退党，因为目前的接任者更忠诚，他们之前一直苦无机会，如今当上领导，他们都感到非常开心，他们已是一分子了。”

接领导棒子不易

邦莫达承认接过州巫统领导棒子不容易，特别是巫统及国阵已成为反对党。

“现在是一个艰难时期，因为是在败选后担任这职位，但是我看见伊党如何奋斗，及（诚信党主席）莫哈末沙布如何奋斗逾30年。”

“就让我们继续奋斗下去，终有一天，我们一定会赢。”

邦莫达说，担任沙巴巫统主席是意料中事，因为他是唯一一个留下的领袖。

他表示，他并没有要求担任高职，他甚至曾拒绝担任巫统宣传主任。