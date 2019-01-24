统计局：男比女稍多·斗湖去年506700人口 （斗湖23日讯）根据大马国家统计局2018全年人口统计报告指出，斗湖人口总数达50万6700人，当中男性占26万4000人，女性占24万2700人。

大马国家统计局职员赠送纪念品给斯里丹绒社区发展领袖许汉耀（左六）。

（斗湖23日讯）根据大马国家统计局2018全年人口统计报告指出，斗湖人口总数达50万6700人，当中男性占26万4000人，女性占24万2700人。

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报告指出，斗湖去年总共有5672名新生儿（2917男婴，2755女婴）；死亡人数为1383人（838男，545女）。

以上数据是大马国家统计局斗湖区职员，于今早在斯里丹绒区社区发展领袖办事处举行的汇报会上公布。

在场的有斯里丹绒区社区发展领袖许汉耀、社区发展官兼市议员叶威立、副社区发展官李永聪和张立嘉、社区发展助理李家永及市议员刘静宇。

1医生：1239病患

除了斗湖人口数据报告，当局也公布了斗湖的医疗卫生和教育普查报告。报告指出，斗湖目前共有2所医院和75间医疗所；医生共有409人，每名医生需应付1239名病患。

教育普查方面，斗湖共有60所小学和21所中学；中学教师共2317人、小学教师1608人；中学生总人数2万8756人、小学生总人数2万1105人。

