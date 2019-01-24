设更多摊位·邀艺人表演·和生园年夜市添热闹 （亚庇23日讯）配合年夜市（2月3日）举行的和生园夜市将会比往年更为热闹和更有系统化举行。

路阳区州议员冯晋哲（左七）与亚庇区国会议员陈泓缣（左六）和数名市政厅高级主管在和生园合影。

（亚庇23日讯）配合年夜市（2月3日）举行的和生园夜市将会比往年更为热闹和更有系统化举行。

广告

路阳区州议员冯晋哲今日在新闻发布会说，夜市摊位将会由2排增加3排至4排，而且吸取了以往的经验，今年其州议员社区中心和亚庇市政厅将加强协调，以改善摆摊杂乱无章的问题。

“过去的做法是先来先抢位，相当杂乱，也有摊贩投诉有些摊子没有执照也来摆卖，所以今年我们和市政厅加强协调，凡要在年夜市摆卖的商贩要在州议员社区中心登记。”

“没有摊位执照，只是需要协调好和还租金给市政厅，确保井然有序就可以营业。”

他说，为了营造迎新送旧的过年气氛，今年也邀请街头艺人和乐队来到夜市表演，有兴趣参与的表演团体包括学校也欢迎报名。

此外，主办方也在和生园店后停车场安排餐车，让逛夜市的民众有更多美食选择。

和生园店区当天下午将封路，夜市从傍晚开始进行至翌日凌晨2时。

广告

欲询问详情者可联络路阳社区发展领袖陈祷伉（010-9336999）或发展执行官陈学泰（016-7231715）。

别让毒蚊“盯”上你

周六来听骨痛热症讲座

每年10月至2月的雨季是骨痛热症高峰期，为了提高人们对骨痛热症预防与治疗的醒觉意识，一场骨痛热症讲座将于本周六（26日）在路阳州议员社区中心举行，欢迎民众踊跃出席，入场免费。

广告

这场讲座由鹰阁医院主办，州卫生局、路阳社区中心及Reckitt Benckiser公司协办，时间是下午1时至3时。

社青团同地点募血

另外，行动党亚庇区社青团从当天早上9时开始，在相同地点举行捐血活动，为医院血库筹血。

路阳社区发展领袖陈祷伉表示，医院血库每年需要3万5000包血应付需求，惟所筹到的血液最多只有2万5000包，经常供不应求。

鹰阁医院也是捐血活动合作单位。

预防与治疗骨痛热症讲座主办和协办单位召开新闻发布会。右起为路阳社区发展领袖陈祷伉、亚庇区国会议员陈泓缣、亚庇鹰阁医院首席执行员谢荣基、路阳区州议员冯晋哲、传染病专家提摩提医生与州卫生局（骨痛热症）副总监佩丽雅。



雨季传染高峰期

12月 325宗蚊症病例

鹰阁医院首席执行员谢荣基在新闻发布会说，全球骨痛热症病例有上升趋势，在沙巴传染高峰期为每年10月至2月的雨季，单单上个月就有325起新病例。

他说，周六讲座是配合医院“打倒骨痛热”运动系列活动的首炮活动。

谢荣基说，社区领袖与居民的理解和参与对克服骨痛热症病例增加和爆发疫情至关重要。

他表示，除了住家外，建筑工地也是黑斑蚊繁殖黑区。

讲座将于英语和国语作为媒介语，主讲人为鹰阁医院传染病专家提摩提威廉医生及虫媒传染病策划组项目经理诺霞希达医生。

沙蚊症死亡率上升

提摩提表示，沙巴的传染骨痛热症死亡率有上升趋势，每1000名患者当中就有1人可能死亡。另外，康复者当中二度被传染的几率为2％。

另一方面，州卫生局（骨痛热症）副总监佩丽雅医生强调预防胜于治疗，该局需要官民合作，合力消灭黑斑蚊。

她促请民众每周花10分钟时间清理住家里外的积水处，勿让黑斑蚊有机会繁殖，同时在卫生官员上门检查和喷蚊雾时，给予充分合作。