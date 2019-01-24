移植母子宫·26岁女诞子 中国西安一名26岁女子20日在当地空军军医大学西京医院妇产科平安产下一名男婴，她4年前因“先天性无子宫”，在西京医院成功接受母亲的子宫移植，是中国首宗人类子宫移植手术，此次诞下男婴，显示中国在这一领域技术水平走在世界前列。

中国首宗人类子宫移植手术让一名“先天性无子宫”西安女子诞下男婴（图），显示中国在这一领域技术水平走在世界前列。（图：新华社）

（中国·北京24日讯）中国西安一名26岁女子20日在当地空军军医大学西京医院妇产科平安产下一名男婴，她4年前因“先天性无子宫”，在西京医院成功接受母亲的子宫移植，是中国首宗人类子宫移植手术，此次诞下男婴，显示中国在这一领域技术水平走在世界前列。

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冷冻胚胎植子宫

五度尝试终成功

《上观新闻》报道，西京医院专家团队2015年11月20日实施了中国首例人类子宫移植手术，将母亲的子宫移植给先天性无子宫的女儿杨华。医院妇产科等11个学科共38名专家协作，同时为杨华和其母亲手术，历时14小时获得成功。

当年杨华结婚，去年6月，西京医院团队经过对杨华移植子宫连续监测，改善其子宫内膜情况。医院妇产科王西林教授在实时监测超声波的精确指引下，妇产科黄艳红教授将冷冻胚胎植入子宫内。14天后，杨华成功怀孕，据指这已是第5次尝试。妊娠早期，杨华出现妊娠剧吐、先兆流产征状，妊娠中晚期出现胎儿生长受限，先后4次住院保胎治疗。

剖宫产子

婴重2公斤指标正常

足月的胎儿对移植子宫造成压力，让分娩的风险倍增，陈必良教授团队选择在怀孕第33周的1月20日进行剖宫产手术，手术历时1小时6分钟圆满成功。新出生的宝宝身体各指标正常，体重2公斤。剖宫产手术结束后，专家团队没有立即摘除子宫，杨华夫妇还计划孕育二胎。

（明报综合）