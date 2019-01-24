宋明家．披上袈裟的色狼 国内佛教界惊传性侵丑闻，一知名法师因涉嫌性侵少年而被警方逮捕。

国内佛教界惊传性侵丑闻，一知名法师因涉嫌性侵少年而被警方逮捕。

广告

一好友分享十余年前在某佛教道场遭一出家人以看相为借口，被要求看臀部的性骚扰遭遇，虽然他机智侥幸逃过一劫，事后也选择宽容原谅，但后来听说那僧人也看过许多大专生的屁股，让他多年来一直对这经验感觉很不舒服。

另一出家的前屋友，也提过某资深法师要侍者服侍法师洗澡和“过分”按摩的经验，令人不寒而栗。

纵观各个宗教界发生的宗教师性骚扰个案，多数信徒选择保持沉默，以至纵容许多色狼宗教师食髓知味后屡屡干案。佛教界到底有多少性骚扰个案没有被揭发？诸如这些朋友的案例，到底还有多少？我们从来就是耳闻而已，也没有信徒站出来#MeToo实名举报这些色狼僧人。

针对法师性骚扰信徒个案，以下提供一些个人观点，希望借此抛砖引玉：

1．“造口业”的困惑：佛教徒皈依三宝（佛、法、僧），其中“僧”代表僧团，是佛教徒护持和恭敬的对象。遇上这种僧人性侵或性骚扰个案，一般信徒普遍相信出家人披上袈裟或僧袍，是代表僧团，指控出家人会造严重口业，并选择沉默，或交给长老之类的宗教师去低调处理，也不愿意站出来指控犯事者（避免影响大众信心，或避免造口业堕入三恶道）。

但必须紧记的是：在家弟子礼敬/护持的是僧团，忆起的是清净意念，不是这个或那个法师；性骚扰事件发生了，为了防止更多人受害而举报色狼僧人，不能因为他僧衣“护身”被视为“造口业”，这完全是两回事。

广告

2．“默摈”的迷思：佛将入涅槃时，劝告僧团“对待恶性比丘，应默而摈之”。“默摈”，也就是不理睬他，让他自己反省和改邪归正。另，“性骚扰”定义包括了实体猥亵性侵、身体触摸、口头骚扰等罪行；马来西亚缺乏有效法律可实质保护后两项受害者，但性侵犯属于国家法律范畴的重罪。作为一个称职、具公民意识的民众，佛教徒必须抛弃那种“唉呀！他造恶因必有恶果，我们默摈他（不去供养、理会他）啦”的迂腐思维。“默摈”这种沉默的排斥，应视因缘、环境、时代背景而有所互异（“羯磨”，即授戒、说戒、忏悔等程序不在此文讨论范围）；我们看类似丑闻的许多个案（中国、台湾、韩国、新加坡、泰国等国佛教界都曾有过类似报导），走了一批信徒，总会有其塔信徒填补空缺，鲜少有信徒走光后，犯事者被逼还俗的，直到事情更严重了、证据确凿了，才有转机出现。

3．宗教师的道德权威：东方世界对道德看的很重，却时常不知道该依什么标准去量丈道德；于是乎宗教师仗着对宗教的认识和“神力”，就发挥了（佛/上帝/神）“代言人”的作用。再者，许多佛教信众和法师有密切关系，甚至是亦师亦友亦家人的关系，加上法师“道德权威”和“代言人”的作用，以及自己对教义了解不深，使许多民众无法做到“依法不依人”。这种“依人不依法”的情意结，恰恰就是此类事件持续不断，却迟迟不被揭发的另一个原因。

佛教界龙蛇混杂和附佛外道的严重程度，绝大部份取决于在家弟子的智慧；在家弟子们的智慧，来自于我们愿不愿意花时间脚踏实地，依“闻、思、修”和“布施、持戒、修定”的佛教方程式，达到智慧的提升。

有智慧的在家弟子，不会因为某法师的个人或说法魅力，而盲目引生“圣人崇拜”情意结；一个法师有多好、说法多厉害，都只是他的当前素质，而这素质是会依内外条件的改变而变化的。至于一个法师有没有开悟或证果，那不必去猜测或讨论，回到礼敬/护持僧团（而不是盲目的个人崇拜）的基本原则就是了（注：这里的论述不包括某些佛教传承强调上师和弟子间的神圣联系）。

广告

唯有恰当运用慈悲和智慧，勇敢举报躲在袈裟下的色狼，才能保护广大圣洁清净的僧团，以及认真在家学佛的大众弟子。