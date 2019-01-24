丁杰隆．金马仑农民的困境和抉择 农民对临时地契逾期的忧虑，以及等待更新过程的不安，并非常人所能体会。

已故行动党地方领袖蔡汇源曾告诉我，梁金福担任丹那拉打州议员时，为了处理农地议题，曾多次带领老农民从金马仑舟车劳顿前往关丹会见前州务大臣安南耶谷，却换来一盆冷水，必须在办公室前等候大半天才愿意接见。要知道，从金马仑前往关丹，只有两条路，一是从霹雳下山经吉隆坡往关丹，另一则是从劳勿下山，但这两条路程都不好走，一趟来回至少两天一夜。

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安南耶谷可能贵人事忘，但作为金马仑国席底下的州议员，也是三届州行政议员的现任州务大臣旺罗斯迪指农民更新临时地契（TOL）的时间长短并不重要的言论，听了却是让人彻底沮丧。州政府对农民的蔑视与不屑，使金马仑农民在更新临时地契上经常面对极大的不便和不必要的干扰。

农民对临时地契逾期的忧虑，以及等待更新过程的不安，并非常人所能体会。有者一等便是5年、7年。金马仑县计有10%农耕地，其中3%土地，共划分为2041张多数不超过5英亩的临时地契供农耕用途，因此主要由小农民持有。这些临时地契面积相加起来，也可能不及一家茶园企业拥有的土地来得大，他们不应成为政府在象牙行动的出气筒，而另一方面却对大肆开垦的大财团和房地产商视而不见。

临时地契无法获得更新，农地处于不确定性，也令这些小农民无法作长远规划和技术升级投资，申请外劳、菜车路税、农业津贴乃至银行贷款也都面对诸多不便，导致金马仑农业停滞不前。短视的耕作策略，也间接导致土地和水源遭到严重污染。当全世界都在谈农业4.0如何借助互联网，金马仑可能仅停留在2.0阶段，更谈不上3.0和第三产业的结合。

因为金马仑缺乏协调的农业政策。归根究底，还是土地制度。根据《2030年金马仑地方发展蓝图》，金马仑就业人口中近50%从事农业，包括联邦土地发展局的垦殖区，另30%从事和农业辅助相关，如蔬果摊贩、饮食业、运输、仓储、农耕机械和化肥等。这意味近80%就业人口和家庭，乃是和农业经济息息相关，当中有马来人、华人、印度人乃至原住民。如何从土地改革开始，把整条产业链做大，整合小农为有能力和大财团抗衡的合作联盟，如何透过技术创新，使金马仑农业从劳力密集转为技术密集，如何透过网络营销开拓市场，解决菜价长期低迷，以及摆脱中间人在销售通路的剥削，这些才是中央和州政府所必须正视。

金马仑供应全国超过一半蔬菜量，从雪州士拉央巴刹到柔佛再也夜市，皆可看见金马仑农作物踪迹。此外，金马仑的蔬果和花卉也出口到邻国。这说明金马仑具备一定实力，但缺乏能说故事的“品牌”以及更高端的生产标准。作为全国粮食供应枢纽，金马仑国州议员在政府里和议会里推动更上位及前瞻的农业发展愿景和政策亦是无法推搪的责任，更何况其中之一便是州务大臣。遗憾的是，选战打到今天，主流都聚焦在极有可能成为造王者的原住民区，而掩饰了各候选人对金马仑农业发展的政策见解，是否做足功课或浑水摸鱼，这真是大部份当地农民、也是有权投票选民所必须关切的。

我这么说，是因为自2000年代世界自然基金会针对金马仑的土地永续向政府提出质疑后，土地问题其实已经耽搁好几届大选，国阵政府理应有足够时间表现。同样的，金马仑国会议员服务中心也已出现真空好多年。前国会议员兼国大党前主席巴拉尼威自2015年党选被迫宫之后便鲜少露面及出席国会，更遑论他在担任天然资源和环境部长时，曾给金马仑农业提出什么具体愿景和协助，甚至被自己在国阵的同僚——人民进步党主席卡维斯看不起，后者在2018年全国大选和本届补选时便蠢蠢欲动要插上一脚。所以，金马仑今天迫切需要的，乃是对农业发展和环境永续有一定程度了解，且深耕在地并对各族群和地域之间问题皆了如指掌的人民代议士。金马仑不能再怠慢5年。