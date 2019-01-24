杭州女不堪被催相亲·修图骗父母结局神展开 中国春节将近，许多在外地工作的人又将返乡团圆。日前有名来自浙江杭州的女性，为了不让爸妈相亲催婚，刻意修图哄骗爸妈自己已经有了“男友”，岂料结局却神展开！

（中国．北京23日讯）中国春节将近，许多在外地工作的人又将返乡团圆。日前有名来自浙江杭州的女性，为了不让爸妈相亲催婚，刻意修图哄骗爸妈自己已经有了“男友”，岂料结局却神展开！

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该女性毕业工作已两年，但自从工作后，父母经常催促她相亲。不堪其扰的她，决定P照片哄骗父母，花了一个月的时间修了一组照片，还刻意选中国小鲜肉男星刘昊然当她的“男友”。刚开始怕起疑，还时不时地就在微信朋友圈贴上与“男友”合照。

而父亲得知女儿有“男友”后，向友人表达女儿将出嫁的不舍之情，父亲甚至还常半夜醒来，练习女儿出嫁时的演讲。

该女性得知情况后，觉得对不起父母，于是鼓起勇气向父母坦白，在了解实情后，父母都很淡定地要她过年回来相亲。

花了一轮修图功夫，终究逃不出相亲的魔掌！

消息一出，引起中国网民热烈回响，网民们纷纷留言讨论：“你父母肯定不怎么看电视，不然照片一发你父母还不吓一跳”、“我妈说，别做白日梦”、“刘昊然：人在家中坐，老婆从天上来”、“修图技术真的高，是不是修自己自拍照练出来的”、“这个笑死了，不过小姐姐长得挺漂亮的”、“拿我老公的照片做什么？真是过分了”。