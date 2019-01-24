企业业绩亮丽．美股转跌为升 道琼斯工业平均指数收涨171点或0.7%，报24575点；标普500指数升5点或0.22%，报2638点；纳斯达克综合指数升5点或0.08%，报7025点。

（图：法新社）

（纽约24日讯）受惠三大企业业绩理想，隔晚道指一度大升近300点，惟其后美国总统特朗普遣责众议院院长佩洛西取消美国国情咨文演讲，美股曾一度倒跌，尾市重拾升势，三大指数全线收升。

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道琼斯工业平均指数收涨171点或0.7%，报24575点；标普500指数升5点或0.22%，报2638点；纳斯达克综合指数升5点或0.08%，报7025点。

IBM上季扭亏为盈，股价一度大升一成，收市仍大涨超过8%，创10年来最大升幅；P&G亦公布第二季多赚28%，超出预期，股价曾升近6%，收升4.9%；另外，联合科技季绩亦胜预期，股价曾升近7%，收升5.3%。

电动车生产商Tesla宣布减产Model S和Model X，股价跌3.8%。

欧股方面，欧洲STOXX600指数收跌0.06%，报354点；德国DAX指数收跌0.17%，报11071点；法国CAC指数收跌0.15%，报4840点。英国富时100指数收跌0.85%，报6842点。（香港明报）