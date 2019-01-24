星观点．借鉴冰岛宵禁经验 实施青少年宵禁短期来说可看到效果，但仍必须从多个层面着手，以杜绝青少年去接触不良活动，包括父母的管教以及社会人士的监督，否则只是治标不治本。

实施青少年宵禁短期来说可看到效果，但仍必须从多个层面着手，以杜绝青少年去接触不良活动，包括父母的管教以及社会人士的监督，否则只是治标不治本。

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一起车祸再夺走一名有大好前途的青年生命，令人唏嘘。肇祸的司机疑醉驾，类似涉及青少年的午夜车祸，之前有发生过多宗。青少年夜晚外出的交通安全意识，以及人身安全和参与的活动性质，让人关注。尤其是18岁及以下的青少年，家人是否知道他们夜晚参与哪些活动？接触过哪些人？有无触碰到烟酒等？

年轻人有挥洒不完的精力，也有无限的好奇心和冒险精神，很多时候是一刻停不下来。这些精力如果应用在对的事情上，对个人的品格塑造和身心健康有很大的帮助。唯一旦涉及不良活动则会毁了大好前程。

最近，为预防滥用迷幻药和毒品，政府或考虑对18岁以下者实施宵禁的措施，引起两极化的反应。这项措施还停留在建议的阶段，妇女家庭及社会发展部尚未展开任何立法咨询工作。不过，还是值得大家从多个角度探讨如何解决青少年社会问题。

据了解，政府是根据冰岛的模式探讨青少年宵禁的可能性。冰岛儿童法令规定，12岁以下的儿童晚上8时后不许外出，除非有大人陪伴；13至16岁是晚上10时后禁足，除非是参加获得允许的活动后在回家路上。除了冰岛，据悉全球有21个国家实施类似的禁令。

宵禁在冰岛只是一个手段，该国政府另外津贴每个家庭每名孩子450欧元（2104令吉）参与课外活动。冰岛政府更注重的是，青少年能踊跃参与各种的活动，挥洒精力，专注在各种运动和文娱项目，遏制他们接触到不良活动。

有人认为宵禁治标不治本，短期来说可看到效果，但仍必须从多个层面着手，以杜绝青少年去接触不良活动，包括父母的管教。有人则认为，政府更大的决心更应该是放在加强力度打击毒贩，杜绝毒品在社会的流通，不让青少年有任何机会接触之。

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的确，宵禁无法禁制青少年的欲望，他们在家依然可以通过网络接触到不良信息，白天在校园内外一样有机会结交到损友。在家父母必须拨出更多时间陪伴孩子，掌握孩子的社交和生活圈子。在学校，则是老师们的责任，引导青少年参与健康的活动。在外头，公众人士不能对青少年游荡、逃学等问题视而不见，得负起社会责任，毕竟青少年社会问题严重，影响所及的是广大社会。冰岛方面，不仅是父母，社会人士同样扮演角色，确保宵禁能起正面有效作用，这也是我们要学习的地方。