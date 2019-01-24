李勇翔．自动化浪潮对社会是福是祸？ 根据世界经济论坛发布的研究报告，到了2025年，全球超过一半工作将被机器人包办，比目前多出一倍。

根据世界经济论坛发布的研究报告，到了2025年，全球超过一半工作将被机器人包办，比目前多出一倍；对于这样的发展，有的人乐观其成，认为这能将人民从枯燥乏味的工作解放出来，能有多余的时间从事创造性的工作，但更多人却是忧心忡忡，担忧自动化浪潮将影响到自己的饭碗。

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Workday和IDC早前的报告指出，每5名大马打工族，就有2人认为他们的工作面临风险，同时有37%的大马打工族觉得他们不具备在数码经济中保持竞争力的技术。即使是现在最火热的电子召车行业也难以幸免，一旦无人驾驶汽车成功上路，不止是德士、电子召车司机，连巴士、罗里司机的生计都会受影响。

而且报告列出将受到冲击的职业中，当中不乏薪水不错、但业务性质重复性高的职业，如会计师、行政经理、人力资源经理、金融业者等中层职位将会随着系统数码化和外包体制成熟而逐渐被淘汰，反而是餐饮业、服务业和旅游业等门槛低，但日常工作常有意外状况出现的工作难以被机器全面取代。然而这些行业的从业者也一直面临低薪、难有升迁空间的困境。这种趋势将造成就业两极化发展，一方面程序开发员、科技行业从业者成为时代的宠儿，成为高收入群的一分子，但这些新增的工作岗位却无法弥补中层职业的流失，而低收入群却无法从数码自动化的浪潮中受惠。日后贫富不均、社会对立的现象恐会越来越严重，终身就职的愿望只怕会沦为空想。

无可否认，自动化和数码经济给人们带来许多便利，也大大提升了人们的工作效率，然而我们也常常低估它们对社会带来的影响。今日我们享受电子召车带来的便利，嘲笑那些示威抗议的德士司机不知变通的当儿，有没有考虑到日后同样的命运也有可能降临到我们身上呢？社会是否已经为自动化革新带来的巨变做好了准备呢？