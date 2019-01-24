温思恳·捍卫原住民的权益 对此马华迅速给予回应，指政府在补选期间捍卫原住民，是为了捞取选票；并质疑国家司法机构的中立性。道理其实很简单，如果希盟为了赢得原住民的支持，而做了符合宪法和正确的事，有何不可？

金马仑补选使政治焦点少有的转向原住民。令人惊讶的是，联邦政府历史性起诉吉兰丹州政府，侵占了原住民土地，开创了捍卫原住民权益的新篇章。

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对此马华迅速给予回应，指政府在补选期间捍卫原住民，是为了捞取选票；并质疑国家司法机构的中立性。道理其实很简单，如果希盟为了赢得原住民的支持，而做了符合宪法和正确的事，有何不可？

这难道就不是民主的精髓吗？

即透过选举制度，催逼当权者捍卫各族人民的平等和利益。

但我们也不用过度乐观，因为捍卫原住民权益的道路仍然漫长。抛开政治议题，让我们来更多了解有关原住民的处境和状况。

原住民占马来西亚人口0.5%，大约在15万人左右。

由于缺乏经济和社会地位、又与主流社会隔绝，原住民在我国，几乎是被遗忘了的一群人。普遍上，半岛原住民被划分为3大组别，即小黑人（Negrito）、Senoi族、和原初马来人（Proto-Malay）。在3大组别中，又细分为18族人，拥有不同的文化和语言。

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科学研究显示，半岛原住民其实是这片土地最早的主人，因为他们早在4万2000至6万3000年前，就落脚于马来半岛至今。因此，于情于理，我们都要捍卫原住民的生存空间。

据资料显示，大约77%的原住民生活在贫穷线下，其中的三分之一更被归纳为“极度贫穷”。当然，若是要以现金收入作为标准，原住民被算为贫穷也不稀奇。但事实是，只要他们赖以生存的土地不被侵犯，他们可以不攒一分钱快快乐乐的生活。所以笔者认为，对原住民的金钱援助，远远不及保护他们的土地拥有权。

笔者不谙法律，但已知我国目前保卫原住民的法案，仍然是制定于1954年的《原住民法令》，并于1974年修订后沿用至今。据少数群体权利组织（Minority Rights Group）资料显示，《原住民法令》在保护原住民土地使用、和拥有权上，已经过时和缺乏力度。如果希盟政府可以全面修订原住民相关法案，则可以赋予他们更多保障。

其次是健康问题。在缺乏公共医药的森林里，原住民的平均寿命只不过是53岁，这比大马75岁的平均寿命低了很多。除此之外，原住民的婴儿死亡率也比平均值高了4倍。

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对此政府在加强原住民保健这方面，还得加大力度。

最后是宗教问题。众所周知，原住民的信仰属于“泛灵崇拜”（Animism）。但他们常常被视为传教的对象。我们没有必要阻止宗教团体自发性的信仰宣告；但如果是动用地方政府、甚至是州政府的资源来传教；就有违大马世俗国的地位。要知道，宪法条文阐明马来西亚是一个宗教自由的世俗国，而伊斯兰是马来西亚的联邦宗教。在这方面，希盟若是可以表明立场，便可以在意识形态上与和伊党完全切割。问题是，这样横空出世的改革是不会这么容易发生的。

在做资料搜集的时候，笔者也注意到台湾的原住民似乎受到相对良好的保护。举凡知名歌手、演员或台湾小姐后冠，都有原住民的身影。这意味着台湾原住民不管在教育、经济或社会地位上，都与汉族平起平坐。除此之外，台湾更以原住民文化为其旅游业的卖点和骄傲；这使原住民文化受到良好的保存和推广。对比台湾，大马在捍卫原住民权益的路上真的还很遥远。



(星洲日报／磐石之上．作者：温思恳．马来西亚纽卡斯尔医药大学讲师)